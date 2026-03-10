Фигурист Михаил Шайдоров номинирован на премию ISU

Спортсмен представлен в категории "Лучший костюм"

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский фигурист, олимпийский чемпион Михаил Шайдоров вошёл в число номинантов премии Международного союза конькобежцев ISU Figure Skating Awards по итогам сезона-2025/26, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсмен представлен в категории "Лучший костюм". Эта номинация отмечает фигуристов с оригинальным сценическим образом, сочетающего креативность, стиль и художественные решения.

Михаил Шайдоров включён в список кандидатов за наряд для произвольной программы. В общей сложности в список номинантов вошли 16 фигуристов (включая спортивные и танцевальные пары), среди которых американец Илья Малинин, эстонец Александр Селевко, Каори Сакамото (Япония), Адам Сяо Хим Фа, Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США), Ли Хэ Ин (Южная Корея), Анастасия Губанова (Грузия) и другие.

Кроме того, по итогам сезона определятся победители в номинациях "Лучший тренер", "Лучший хореограф" и "Самая зрелищная программа".

Голосование среди болельщиков проходит на сайте ISU. Пользователи могут отдать свой голос до 18 марта. После этого будет сформирован список из трёх финалистов в каждой категории, после чего победителей определит жюри, состоящее из экспертов в этом виде спорта.

Оставить свой голос можно здесь.

Церемония вручения премии состоится 29 марта в Праге (Чехия) после чемпионата мира по фигурному катанию.

Напомним, вместе с казахстанскими дизайнерами, создавших наряд для "произволки", фигурист выбрал глубокий синий цвет, символизирующий космос и перекликающийся с атмосферой фильма "Пятый элемент", под саундтрек которого исполнялась произвольная программа. Образ дополнили стразы и камни, напоминающие звёзды. После своего выступления казахстанец передал костюм в коллекцию Олимпийского музея.

Михаил Шайдоров завоевал "золото" зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026 в фигурном катании, став вторым олимпийским чемпионом в зимних видах спорта за всю историю независимого Казахстана.

 

#премия #номинант #ISU #Шайдоров

