Еще один способ выявлять нарушения ПДД появился у полицейских Астаны

Теперь столичные полицейские будут по-новому проверять нарушения на дорогах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат
Как уточняется, с 21 февраля на дорогах Астаны патрулируют 5 экипажей, оснащенных мобильным аппаратно-программным комплексом Ekin Patrol G 2, который позволит обеспечить безопасность дорожного движения в городе.
По информации департамента полиции Астаны, комплекс имеет уникальную возможность зафиксировать нарушения скоростного режима автомобилей, движущихся в противоположном и в одном направлении.
Также через Ekin Patrol G 2 возможно панорамное наблюдение с обзором сторон 360 градусов, который позволит распознать находящиеся в розыске машины. Правоохранители отмечают, что эта функция способствует оперативному реагированию на задержание таких автомобилей.
— За счет мобильности и многофункциональности комплекса будут зафиксированы нарушения скоростного режима на участках улиц без стационарных камер регистрации нарушений. В целом внедряемые мероприятия позволят повысить уровень безопасности дорожного движения и контролировать обеспечение общественного порядка, — говорится в сообщении ведомства.