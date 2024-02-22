Еще один способ выявлять нарушения ПДД появился у полицейских Астаны

Теперь столичные полицейские будут по-новому проверять нарушения на дорогах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как уточняется, с 21 февраля на дорогах Астаны патрулируют 5 экипажей, оснащенных мобильным аппаратно-программным комплексом Ekin Patrol G 2, который позволит обеспечить безопасность дорожного движения в городе.

По информации департамента полиции Астаны, комплекс имеет уникальную возможность зафиксировать нарушения скоростного режима автомобилей, движущихся в противоположном и в одном направлении.

Также через Ekin Patrol G 2 возможно панорамное наблюдение с обзором сторон 360 градусов, который позволит распознать находящиеся в розыске машины. Правоохранители отмечают, что эта функция способствует оперативному реагированию на задержание таких автомобилей.