Серьезные нарушения выявила прокуратура в спортшколах Петропавловска

14 человек привлечены к ответственности, четверо освобождены от занимаемых должностей.

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Ряд нарушений выявила проверка прокуратуры СКО в деятельности детско-юношеских спортивных школ "Олимп" и "Дельфин", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Наряду с нарушениями норм трудового законодательства установлены факты необоснованного получения зарплаты людьми, незаконно трудоустроенными в качестве тренеров, и ненадлежащего обеспечения спортивным инвентарем, помещениями для раздевалки учащихся в ДЮСШ "Олимп", незаконного присвоения квалификационных категорий в ДЮСШ "Дельфин" и другие нарушения. В адрес акимата области и управления физической культуры и спорта внесены акты надзора", - говорится в сообщении прокуратуры Северо-Казахстанской области.

По результатам рассмотрения актов надзора в бюджет возмещено 6,8 млн тенге, к различным видам ответственности привлечены 14 человек, 4 освобождены от занимаемых должностей, 2 лишены квалификационных категорий, руководитель Управления физической культуры и спорта Мелехов С.В. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Материалы проверки в части необоснованного начисления зарплаты, незаконного сбора денег, фиктивного трудоустройства переданы в орган уголовного преследования (УП, ДЭР) для принятия процессуального решения.

"По фактам подделки подписи врача о годности спортсменов к соревнованиям и письма, адресованного банковским организациям об оказании благотворительной помощи, Управление полиции Петропавловска начало досудебное расследование", - добавили в прокуратуре.