Филиалы НПК обсудили новый проект Конституции в регионах

12
Айман Аманжолова
корреспондент

Региональные филиалы Народной партии Казахстана продолжают просветительскую работу по разъяснению Конституционной реформы в областях. Партийцы проводят встречи, посещают трудовые коллективы и организуют дискуссии, для того, чтобы обсудить новый Основной документ страны со своими избирателями и активистами, передает Kazpravda.kz

Фото: НПК

Северо-Казахстанский областной филиал НПК встретился с представителями молодежного крыла. В качестве спикера выступил заместитель председателя Северо-Казахстанского областного филиала НПК Болат Кожахметов. Он акцентировал внимание на значимости открытого и предметного диалога внутри партии, подчеркнув, что обсуждение конституционных реформ является ключевым этапом в формировании будущего страны. Было отмечено, что предлагаемые изменения в Основной закон направлены на укрепление принципов справедливости, верховенства права, расширение гражданских прав и свобод, а также – на усиление роли человека, как высшей ценности государства. Особый акцент делался на развитии механизмов общественного участия, повышении ответственности государственных институтов и усилении социального характера государства.

– Наша сегодняшняя встреча – это не формальность, а важная площадка для открытого и содержательного диалога с партийным активом, – уточнил Кожахметов. – Уверен, что активная, взвешенная и ответственная позиция нашей партии внесёт весомый вклад в формирование новой Конституции Казахстана: справедливой, сильной и ориентированной на человека.

В ходе встречи участники детально обсудили ключевые положения проекта, задали вопросы, высказали предложения и обменялись мнениями. Особое внимание было уделено роли партий и НПК, в частности, в формировании правовой культуры и гражданской ответственности общества.

Алматинский городской филиал НПК провёл аналогичную встречу, где партийцы представили информацию о целях и значении конституционных преобразований, их роли в укреплении принципов справедливости, законности и ответственности государства перед гражданами. Особое внимание было уделено вопросам расширения участия общества в процессе принятия решений, усилению защиты прав и свобод граждан, а также – развитию демократических институтов.

– Алматинский городской филиал НПК продолжит системную работу по информированию граждан и поддержке инициатив, направленных на модернизацию политической системы и устойчивое развитие страны, – пообещали партийцы.

В Атырау представители регионального филиала посетили с разъяснительной работой два трудовых коллектива: ТОО «Атырау Жарық» и ТОО «Атырау ЖылуЖүйелері». Руководитель филиала Балжан Досмухамбетова, вместе с активистами партии, изложила основные направления проекта новой Конституции и отметила ее преемственность с проводимыми в стране политическими реформами.

– НПК оценивает этот документ как законный и своевременный этап в реализации программы политической модернизации Президента РК Касым-Жомарта Токаева на пути к созданию «Справедливого Казахстана», – подчеркнули спикеры.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено парламентской реформе. Партия выразила полную поддержку созданию Парламента-Курултая в качестве однопалатного высшего представительного органа. Данная позиция полностью согласуется с принципами, направленными на укрепление народной власти, объявленными в предвыборной программе НПК 2023 года.

По итогам встречи трудовые коллективы выразили полную поддержку предложенным конституционным реформам. 

 

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Фундамент правовой системы государства
Помогают роботы выпускать кирпич
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
Будет создан деловой совет
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Балқымыз: как идея превратилась в семейный бизнес
Обозначены стратегические цели
Деньги на посевную выдали в январе
Увлекательная и полезная разработка
Призыв к консолидации
Не просто вернуть земли, а вовлечь их в экономику
За счет возвратных средств
Инвестиции в здоровье
На страже дорожной безопасности
Вырос экспорт мороженого
Реновация промышленных площадок
В Нацгвардии подвели итоги осеннего призыва
Высокая оценка действий миротворцев
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Персональная доля национального богатства
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Пожелаем удачи Елене!
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Юридическое сообщество Казахстана обсудило проект новой Кон…
Правовая основа Справедливого Казахстана
Осознанный выбор будущего
Конституция зрелости: человек, наука и путь развития страны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]