Региональные филиалы Народной партии Казахстана продолжают просветительскую работу по разъяснению Конституционной реформы в областях. Партийцы проводят встречи, посещают трудовые коллективы и организуют дискуссии, для того, чтобы обсудить новый Основной документ страны со своими избирателями и активистами, передает Kazpravda.kz

Фото: НПК

Северо-Казахстанский областной филиал НПК встретился с представителями молодежного крыла. В качестве спикера выступил заместитель председателя Северо-Казахстанского областного филиала НПК Болат Кожахметов. Он акцентировал внимание на значимости открытого и предметного диалога внутри партии, подчеркнув, что обсуждение конституционных реформ является ключевым этапом в формировании будущего страны. Было отмечено, что предлагаемые изменения в Основной закон направлены на укрепление принципов справедливости, верховенства права, расширение гражданских прав и свобод, а также – на усиление роли человека, как высшей ценности государства. Особый акцент делался на развитии механизмов общественного участия, повышении ответственности государственных институтов и усилении социального характера государства.

– Наша сегодняшняя встреча – это не формальность, а важная площадка для открытого и содержательного диалога с партийным активом, – уточнил Кожахметов. – Уверен, что активная, взвешенная и ответственная позиция нашей партии внесёт весомый вклад в формирование новой Конституции Казахстана: справедливой, сильной и ориентированной на человека.

В ходе встречи участники детально обсудили ключевые положения проекта, задали вопросы, высказали предложения и обменялись мнениями. Особое внимание было уделено роли партий и НПК, в частности, в формировании правовой культуры и гражданской ответственности общества.

Алматинский городской филиал НПК провёл аналогичную встречу, где партийцы представили информацию о целях и значении конституционных преобразований, их роли в укреплении принципов справедливости, законности и ответственности государства перед гражданами. Особое внимание было уделено вопросам расширения участия общества в процессе принятия решений, усилению защиты прав и свобод граждан, а также – развитию демократических институтов.

– Алматинский городской филиал НПК продолжит системную работу по информированию граждан и поддержке инициатив, направленных на модернизацию политической системы и устойчивое развитие страны, – пообещали партийцы.

В Атырау представители регионального филиала посетили с разъяснительной работой два трудовых коллектива: ТОО «Атырау Жарық» и ТОО «Атырау ЖылуЖүйелері». Руководитель филиала Балжан Досмухамбетова, вместе с активистами партии, изложила основные направления проекта новой Конституции и отметила ее преемственность с проводимыми в стране политическими реформами.

– НПК оценивает этот документ как законный и своевременный этап в реализации программы политической модернизации Президента РК Касым-Жомарта Токаева на пути к созданию «Справедливого Казахстана», – подчеркнули спикеры.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено парламентской реформе. Партия выразила полную поддержку созданию Парламента-Курултая в качестве однопалатного высшего представительного органа. Данная позиция полностью согласуется с принципами, направленными на укрепление народной власти, объявленными в предвыборной программе НПК 2023 года.

По итогам встречи трудовые коллективы выразили полную поддержку предложенным конституционным реформам.