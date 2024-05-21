Фильм об Ахмете Байтурсынове выходит в прокат

Фото: Минкультуры

Фильм расскажет об ярком жизненном пути учителя начальной школы, которого признавали своим наставником выпускники ведущих университетов российской империи и Европы, блестящие представители первой волны казахской интеллигенции.



Создатели фильма повествуют, как Ахмет Байтурсынов с нуля создал науку о казахском языке, и его восприняли как равного себе крупнейшие тюркологи начала XX века. Он же предпочитал, чтобы его называли просто учителем. Вопреки всем тяготам жизни и жестоким испытаниям, он не изменил своим жизненным принципам и убеждениям.



Фильм также показывает последние моменты жизни Ахмета, который всегда верил, что смерть может отнять у него всего лишь бренное тело, а сам он никогда не исчезнет, и все, что он сделал, станет достоянием потомков.



Кинокартина была создана студией «Folklore media» по заказу Министерства культуры и информации и поддержке Государственного центра поддержки национального кино.



Съемки фильма проходили в городах Алматы, Семей, на территории Алматинской области, области Абай и Жетысу.



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