Фильм об Ахмете Байтурсынове выходит в прокат

23 мая в казахстанский кинопрокат выходит полнометражный художественный фильм «Соңғы үкім» («Последний приговор»), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
Фильм расскажет об ярком жизненном пути учителя начальной школы, которого признавали своим наставником выпускники ведущих университетов российской империи и Европы, блестящие представители первой волны казахской интеллигенции.
Создатели фильма повествуют, как Ахмет Байтурсынов с нуля создал науку о казахском языке, и его восприняли как равного себе крупнейшие тюркологи начала XX века. Он же предпочитал, чтобы его называли просто учителем. Вопреки всем тяготам жизни и жестоким испытаниям, он не изменил своим жизненным принципам и убеждениям.
Фильм также показывает последние моменты жизни Ахмета, который всегда верил, что смерть может отнять у него всего лишь бренное тело, а сам он никогда не исчезнет, и все, что он сделал, станет достоянием потомков.
Кинокартина была создана студией «Folklore media» по заказу Министерства культуры и информации и поддержке Государственного центра поддержки национального кино.
Съемки фильма проходили в городах Алматы, Семей, на территории Алматинской области, области Абай и Жетысу.
Смотрите историческую драму «Соңғы үкім» в кинотеатрах страны с 23 мая 2024 года.