Фильм об Ахмете Байтурсынове выходит в прокат

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

23 мая в казахстанский кинопрокат выходит полнометражный художественный фильм «Соңғы үкім» («Последний приговор»), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Фильм расскажет об ярком жизненном пути учителя начальной школы, которого признавали своим наставником выпускники ведущих университетов российской империи и Европы, блестящие представители первой волны казахской интеллигенции.

Создатели фильма повествуют, как Ахмет Байтурсынов с нуля создал науку о казахском языке, и его восприняли как равного себе крупнейшие тюркологи начала XX века. Он же предпочитал, чтобы его называли просто учителем. Вопреки всем тяготам жизни и жестоким испытаниям, он не изменил своим жизненным принципам и убеждениям.

Фильм также показывает последние моменты жизни Ахмета, который всегда верил, что смерть может отнять у него всего лишь бренное тело, а сам он никогда не исчезнет, и все, что он сделал, станет достоянием потомков.

Кинокартина была создана студией «Folklore media» по заказу Министерства культуры и информации и поддержке  Государственного центра поддержки национального кино.

Съемки фильма проходили в городах Алматы, Семей, на территории Алматинской области, области Абай и Жетысу.

Смотрите историческую драму «Соңғы үкім» в кинотеатрах страны с 23 мая 2024 года.
 

#культура #фильм #Ахмет Байтурсынов

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