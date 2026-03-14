В Казахстане завершились региональные полуфиналы Digital Qazaqstan Battle – национального стартап-батла для технологических проектов, организованного Astana Hub, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР

По итогам соревнований определены 20 финалистов, которые представят свои регионы и свои решения на национальной сцене форума Digital Qazaqstan в Шымкенте.

По итогам региональных полуфиналов в финал Digital Qazaqstan Battle вышли 20 стартапов. В их числе: aitomaton (Костанай), Lady Taxi (Атырау), SanEduPortal (Семей), Kasibi Taxi (Уральск), LoyaBonus (Усть-Каменогорск), Okushy (Кокшетау), CortexAI (Кызылорда), Proji (Актобе), zhihaz.kz (Конаев), SmetaHub (Жезказган), gro.now (Алматы), Reco (Тараз), AR Sana (Астана), Qalam (Шымкент), Ai-mektep (Туркестан), JolScan (Караганда), Mathlab (Павлодар), Help Hand (Талдыкорган), KenDala (Актау) и Numerus (Петропавловск).

«Digital Qazaqstan Battle – это возможность показать, что сильные технологические проекты появляются не только в крупнейших городах, но и в регионах Казахстана. В рамках полуфиналов мы увидели стартапы с готовыми продуктами, первыми продажами и амбициями масштабироваться на международные рынки. Финал конкурса в Шымкенте станет площадкой, где лучшие из них смогут представить свои решения инвесторам и всей технологической экосистеме страны», – отметил управляющий директор Astana Hub Танат Ускембаев.

Среди победителей региональных батлов – стартап JolScan, который разрабатывает решение для мониторинга состояния дорожной инфраструктуры и управления парковочным пространством с использованием технологий компьютерного зрения. Система автоматически выявляет дефекты дорожного полотна на основе данных, собираемых с городских камер и мобильных устройств, что позволяет значительно снизить затраты на ручное инспектирование дорог.

«Победа в полуфинале – это валидация нашей концепции «умного города», которая объединяет мониторинг дорожной инфраструктуры и управление парковочным пространством в единую экосистему. Для нас это подтверждение того, что инновационный подход, как использование существующей городской инфраструктуры как мобильных сенсоров, может стать эффективным инструментом цифровой трансформации городов», – отметил сооснователь JolScan Рустем Кадыров.

Еще одним победителем регионального этапа стал стартап aitomaton, который разрабатывает платформу для автоматизации бизнес-процессов и коммуникаций с помощью AI-агентов.

«Мы создаем платформу, которая объединяет AI-агентов и людей в едином рабочем пространстве для бизнеса. В ней собраны ключевые инструменты: CRM, таск-трекер, запись на услуги, омниканальный мессенджер, телефония и AI-агенты для работы в звонках и чатах. Выход в финал Digital Qazaqstan Battle – отличная возможность представить эту концепцию широкой технологической аудитории. В финале рассчитываем побороться за место в тройке и найти новых партнеров для развития проекта», – поделился CPO и сооснователь aitomaton Эдгар Володькин.

Напомним, финал национального стартап-батла состоится 27 марта 2026 года в Шымкенте на сцене форума Digital Qazaqstan. Финалисты представят свои проекты перед жюри, инвесторами и участниками технологической экосистемы страны.

Победитель батла получит 10 000 000 тенге, за второе место предусмотрено 5 000 000 тенге, за третье – 3 000 000 тенге.

Также будет вручен приз зрительских симпатий в размере 1 000 000 тенге. Жюри будет оценивать проекты по рыночной динамике, качеству команды, масштабируемости и инвестиционной привлекательности.