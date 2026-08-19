Финальные теледебаты лидеров семи партий проходят в эфире «24KZ»

Выборы

Основная тема дискуссии – «От роста экономики к благополучию граждан». Лидеры партий обсудят вопросы социальной защиты, благосостояния населения и развития национальной экономики, которые напрямую касаются каждого избирателя

Фото: 24.kz

В прямом эфире телеканала «24KZ» (Агентство «Хабар») проходят «Главные дебаты – 2026». Это финальные телевизионные дебаты перед первыми в истории страны выборами в Курултай, сообщает Kazpravda.kz 

Особый статус проекта подчеркивает состав участников – на дискуссионной площадке встретились лидеры всех семи политических партий страны: председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай, председатель Демократической партии «Ак жол» Дания Еспаева, председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов, председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов, председатель Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Асхат Рахимжанов, председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров и председатель партии Baytaq Азаматхан Амиртаев.

Преддебатный блок стартовал в 19:00 со специальной превью-программой, в рамках которой состоялись прямые включения из предвыборных штабов всех семи партий, интервью с экспертами, а также международные телемосты с Китаем, США и ОАЭ. Этот эфир стал масштабным информационным разогревом перед главными дебатами страны, намеченными на 20:00.

Принцип открытости и равных возможностей стал ключевым при организации дискуссии. Для обеспечения абсолютной прозрачности процесса, очередность выступлений участников определили в прямом эфире телеканала 24KZ с помощью жеребьевки, которая состоялась за день до теледебатов – 18 августа в 10:00.

По итогам жеребьевки партии расположились в следующем порядке: 1 - Respublica; 2 - Baytaq; 3 - «Ак жол»; 4 - «Әділет»; 5 - «Ауыл»; 6 - ОСДП; 7 - Народная партия Казахстана.

Формат дебатов, состоящий из четырех раундов, дает участникам возможность последовательно презентовать партийные программы и задать вопросы оппонентам.

Напомним, что несколько дней назад был запущен специальный Telegram-бот «Главные дебаты», через который избиратели могли направить свои вопросы лидерам партий, отсканировав QR-код. В рамках этой инициативы от граждан поступило порядка 52 тысяч вопросов. Вопросы избирателей прозвучат в третьем раунде дебатов и будут адресованы лидерам политических партий. В финальной части руководители партий выступят со своими предвыборными обращениями.

Модераторами проекта выступают известные телеведущие Нурсултан Курман и Молдир Досбай, а вопросы граждан из контакт-центра озвучивает Сагыныш Абикей. Следить за ходом дебатов в режиме реального времени можно в эфире телеканала 24KZ, на его YouTube-канале, а также в официальных аккаунтах в Facebook, Instagram, TikTok и Telegram.

 

 

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