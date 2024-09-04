Фитолабораторию для выращивания конопли в шкафу оборудовал житель ЗКО

Соорудил ее сельчанин в своей двухкомнатной квартире

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, в ходе проведения ОПМ «Кара Сора» и «Правопорядок» в селе Дарьинское района Байтерек сотрудниками криминальной полиции Приурального ОП была обнаружена фитолаборатория по выращиванию конопли, передает корреспондент Kazpravda.kz

Лаборатория была оборудована всем необходимым для культивирования запрещенных растений: световыми и диодными лампами, термометром, вентиляторами, прибором измерения влажности.

Во время обыска полицейские изъяли 3 куста конопли, в гараже обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, упакованное в полиэтиленовый пакет.

Кроме того в ходе ОПМ полицейскими выявлено еще три факта незаконного хранения наркотических средств. По всем вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся расследования.

Напомним, недавно в регионе стартовала широкомасштабная работа по программе «Уральск – без наркотиков!». За последнюю неделю в Уральске и Аксае задержаны два закладчика, 19 и 18 лет.