В этом контексте перед Казахстаном стоит задача перехода от количественного роста к качественному и инклюзивному развитию, ориентированному на повышение производительности труда, расширение экономических возможностей и рост благосостояния граждан, – отмечает руководитель отдела анализа экономической политики Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Анна Альшанская.

– 2025 год стал для страны годом масштабных преобразований – политических изменений и экономических реформ. Экономика выросла более чем на шесть процентов, объем ВВП превысил 300 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения достиг 15 тысяч долларов. Это рекордные показатели не только для Казахстана, но и для всего региона Центральной Азии. Вместе с тем в стратегической повестке государства все более отчетливо звучит понимание того, что достигнутые результаты – не финиш, а точка перехода к новому этапу развития. В интервью газете «Turkistan» Касым-Жомарт Токаев прямо отметил, что «внутри экономики сохраняются дис­пропорции, которые необходимо последовательно скорректировать». Речь идет не о кризисе, а о так называемой «болезни рос­та», для преодоления которой уже сформирован четкий план действий.

Для экспертов и политологов новое интервью Президента стало предметом обстоятельных обсуждений и анализа. В своих публикациях и комментариях представители экспертного сообщества особо обращают внимание на своего рода «макромесседж» всего интервью – Казахстан выходит на траекторию качественного роста и развития по всем направлениям.

Отвечая на вопросы журналиста, Глава­ государства подвел итоги социально-экономического развития респуб­лики и своей внешнеполитической деятельности, а также прокомментировал множество резонансных тем и озвучил важные месседжи, касающиеся будущего страны. В частности, пока не вдаваясь в подробности, Касым-Жомарт Токаев заявил: «Этот год станет судьбоносным для нашей страны, состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы».

Большое интервью, опубликованное в первый рабочий день 2026 года в газете «Turkistan» не просто закрепило начатую Касым-Жомартом Токаевым политическую традицию (напомним, январские интервью в печатных СМИ выходят уже третий год подряд), но и подтвердило один из ключевых принципов его деятельности на посту Главы государства – обеспечение открытого, честного диалога власти и граждан, без которого невозможно строительство по-настоящему Справедливого Казахстана.

Эксперт КИСИ также акцентирует, что отдельное внимание в интервью Глава государства уделил вопросу социальной справедливости. Речь идет о формировании новой модели распределения общест­венных благ, охватывающей тарифную политику, налоговую реформу и систему социальных льгот.

– Социальная политика, на которую сегодня приходится около 40 процентов бюджетных расходов, должна рассматриваться не как источник иждивенчества, а как механизм запуска социальных лифтов. Поэтому ключевым принципом становится адрес­ность – государственная поддерж­ка должна доходить прежде всего до тех, кто действительно в ней нуждается, – подчеркивает Анна Альшанская.

Депутат Мажилиса Парламента Никита Шаталов в публикации в telegram-канале, посвященной интервью Президента, в первую очередь делает акцент на экономической части беседы. Он отмечает: по ответам Главы государства очевидно, что он очень хорошо слышит общество и его потребности, особенно в вопросах инфляции и реальных доходов.

Также он обращает внимание на несколько важных месседжей, озвученных Касым-Жомартом

Токаевым: во-первых, реформы будут продолжаться, даже несмотря на их непопулярность; во-вторых, задачи текущего этапа развития связаны с пересмотром структуры казахстанской экономики, а для этого нужно менять правила игры, то есть институцио­нальную базу (в первую очередь через Налоговый и Бюджетный кодексы); в-третьих, следует менять подходы к тому, как именно мы растем.

«Бюджетное стимулирование в ряде случаев может усиливать инфляционное давление, а значит – снижать качество роста, если он не опирается на производительность, инвестиции и конкуренцию. Президент достаточно прямо проговаривает и то, что в нашей экономике накопилось немало диспропорций. Они связаны в том числе с регулированием тарифов и цен на топливо, а также с тем, кто именно становился выгодополучателем таких административных решений. Проблема «ловушки среднего дохода», о которой он снова упомянул, во многом вырастает из подобных перекосов: номинальные показатели подушевого ВВП могут выглядеть высокими, но это не всегда отражается в реальных доходах людей и устойчивости домохозяйств. В худшем случае это может усиливать неравенство и ощущение несправедливос­ти», – отмечает Никита Шаталов.

Инициатива объявить 2026-й Годом цифровизации и искусственного интеллекта, по мнению депутата, это попытка поставить технологическую повестку в центр экономической модели на ближайшие годы. Глава государства видит в развитии ИИ и цифровых отраслей один из факторов будущего качественного роста и готов пересматривать инфраструктурные подходы под эту повестку. При этом модернизация энергетики и коммунальной системы подается не как отдельная тема, а как фундамент для технологического перехода.

В целом, как акцентирует экс­перт, в каждом большом выступ­лении Глава государства формулирует и уточняет планы по развитию страны.

«Очевидно, что у него есть долгосрочный проект, эффект которого в том числе должен быть ощутим через десятилетия. Нестабильность в мире, связанная, помимо прочего, с постоянными технологичес­кими изменениями, требует от нас создавать фундамент будущих проектов уже сейчас – в энергетике, инфраструктуре, данных, кадрах и правилах игры. Именно из этого и складываются и успешная экономика с удовлетворенными гражданами, и суверенитет в широком смысле этого слова», – подчеркивает мажилисмен.

Главный эксперт Института евразийской интеграции Амина Косбаева также обращает внимание на то, что в интервью Глава государства делает упор на смещение фокуса с темпов роста на его качество и на то, как такие экономические результаты ощущаются гражданами.

По мнению эксперта ИЕИ, экономическая часть интервью задает рамку для пересмотра прежней модели развития, и центральным элементом в этой рамке становится налоговая политика, которую Президент представляет как механизм коррекции отношений между государством, бизнесом и обществом.

Объяснение логики борьбы с инфляцией дополняет этот подход: здесь делается ставка на жесткую бюджетную дисциплину и акцентированный характер государственных расходов. Пересмотр тарифной политики также встраивается в данную линию: отказ от искусственно низких цен на коммунальные услуги трактуется как воздержание от скрытой поддержки обеспеченных групп в пользу адресной помощи тем, кто действительно в ней нуждается.

– Все эти элементы в совокуп­ности позволяют сделать несколько выводов. Во-первых, власти понимают ограниченность прежней модели роста и готовы перейти к более решительному этапу реформ. Во-вторых, четко закреплено, что социальная поддерж­ка будет становиться более справедливой и избирательной. В-третьих, устойчивая экономическая политика настроена на управление рисками и сбалансированное распределение ответственности между государством, бизнесом и гражданами, – резюмирует Амина Косбаева.