Формула счастья Сергея Арапова

Образование
10
Зарина Москау
специальный корреспондент

Далеко в степи раскинулось село, которое носит имя Андыкожа-батыра. Основанное в 1954 году, когда началось освоение целинных земель в Казахстане, оно пережило период расцвета и годы забвения.

Когда старшие Араповы, дед и бабушка Сергея, прибыли в Казахстан из Махачкалы, его отцу было всего пять лет. Маленький Витя тогда и не знал, что это северное село станет домом и для него, и для потомков.

– Я сам выпускник этой школы, тогда село называлось Донское. Пос­ле школы учился в Щучинском педагогическом училище. Получив диплом, вернулся работать в родные края, – рассказывает учитель физкультуры Сергей Арапов.

На дворе стоял 1998-й, и это были сложные годы. Перебоями с зарплатой, электричеством, отсутствием товаров в магазинах людей было не удивить. Что будет впереди, никто не знал, но все верили в лучшее.

Многие учителя тогда ушли из школы, пытаясь выжить, подались в коммерсанты. А он, молодой специалист с дипломом педагога, приехал в родное село.

– Было интересно, профессию осваивал с нуля, чему-то учился у опытных коллег, – вспоминает Сергей Викторович и совсем не говорит о сложностях.

Он по-мужски немногословен – не привык рассказывать о себе и уж тем более хвастаться. Но результаты его работы говорят сами за себя. За 26 лет Сергей Викторович Арапов воспитал не одно поколение. Помимо уроков ведет в школе секцию баскетбола, куда с удовольствием ходят дети родного села Андыкожа-батыра.

Примечательно, что в семье Араповых со школой связаны почти все. Мама – Марья Петровна – всю жизнь проработала в школьной биб­лиотеке, ее дело продолжила Светлана, супруга Сергея Викторовича. А сестры, Светлана и Евгения, тоже окончив педагогический, вернулись и трудятся учителями в школе, которую сами когда-то окончили.

Предложений от городских и районных школ, и весьма заманчивых, было немало, но Сергей Викторович признается: никогда и не думал о том, чтобы уехать из села, и не жалел о своем выборе профессии.

– Я патриот, люблю свое село, люблю свою работу, родителей, супругу, сына, внука люблю. Здесь я чувствую себя на своем месте. Зачем мне искать призрачного счастья где-то еще? – вопрошает Сергей Арапов, а я думаю, что он бесконечно прав.

Как бы ни пытались люди вывести формулу счастья в разные эпохи, очевидно, что главными его ингредиентами были и остаются простые и понятные всем ценности: здоровье, родные люди, любимое дело, свой дом.

К слову, держат Араповы и хозяйство, живность, огород сажают обязательно.

– Жить на селе и не иметь хозяйства – непростительно, да и подспорье это хорошее семейному бюджету, – говорит Сергей Викторович.

Вспоминаю цены на мясо и, конечно же, соглашаюсь с собеседником. Свое хозяйство – не подспорье даже, а полноценный участник экономики семьи.

Есть у Сергея Викторовича мечта, причем не локальная, а очень даже глобальная:

– Хочется, чтобы в школах было много детей, чтобы люди не уезжали из сел. Чтобы аулы не пустели, ведь наши корни здесь, на земле, без них нельзя.

– Наш Серега – трудоголик. Никогда не видели, чтобы он сидел без дела. Целыми днями пропадает в школе, на уроках, в секции, а придя домой, управляется с хозяйством, помогает с огородом, – рассказывает его сестра Женя.

Кроме работы и домашних дел Сергей Викторович делает из дерева разную мебель, предметы оби­хода. Как говорят казахи, «ағашты сөйлетеді», то есть «заставляет дерево говорить».

– Для меня это хобби, люблю постолярничать, мастерить нужные в хозяйстве вещи. Заказы не беру, сделанное нигде не выставляю. Да и некогда нам в селе глупостями заниматься, – коротко и внятно отвечает он на мой вопрос, почему же не монетизирует свое увлечение. Предметы из натурального дерева нынче стоят недешево, и готовых за них платить среди нас немало.

Работа, дом, живность, огород, увлечение столярным делом... Казалось бы, времени на что-либо еще уже быть не может. Но Сергей Арапов находит его для чтения.

– Люблю фантастику, нравятся книги Айзека Азимова. Это же классика! – восклицает учитель.

Мы еще долго беседуем о литературе и книжных новинках, о том, что урбанизация, к сожалению, «съедает» наши аулы и что для возрождения села нужны инфраструктура и дороги... А я резюмирую, что вдохнуть жизнь в аулы могут лишь патриоты, любящие свою землю искренне и навсегда. Как, например, Сергей Арапов.

#Образование #педагог #учитель #призвание #день учителя

