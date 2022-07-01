Форум с участием ведущих нейрохирургов 15 стран мира проходит в Нур-Султане

В столице начал работу Международный нейрохирургический форум с участием 200 ведущих специалистов данной сферы из 15 стран дальнего и ближнего зарубежья. В церемонии открытия мероприятия приняли участие заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов и министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Выступая с приветственным словом, вице-премьер РК Ералы Тугжанов отметил, что данный Форум является значительным событием в научно-практической сфере не только Казахстана, но и мировой научной общественности, в котором принимают участие именитые ученые из Великобритании, США, Израиля, России, Японии, Италии, Швейцарии.

“Правительством уделяется большое внимание вопросам доступности медицинских услуг для каждого гражданина страны. В период реализации Государственной программы развития здравоохранения на 2005-2010 годы были введены в строй ряд новых научных клинических центров, в том числе Национальный центр нейрохирургии, который на сегодня является одной из лидирующих клиник в Средней Азии, флагманом медицинских инноваций, передовым научным и клиническим центром в области нейрохирургии”, - сказал Е.Тугжанов.

Последовательная работа Центра по улучшению нейрохирургической службы Казахстана позволила выйти на позицию одного из лидирующих мест в Центральной Азии по лечению нейрохирургических заболеваний.

Так, в Казахстане впервые были внедрены более 70 новых технологий, ранее не применявшихся в том числе и в Средней Азии, а также принципиально новые разделы нейрохирургии – микронейрохирургия, эндоваскулярная, эндоскопическая и функциональная нейрохирургия.

“Нейрохирурги Казахстана одними из первых в СНГ внедрили и проводят уникальные операции беременным женщинам при патологиях головного и спинного мозга. В июне 2021 года запущен современный комплекс для стереотаксической радиохирургии – Гамма-нож, единственный на территории Центральной Азии, проведено более 400 операций”, - отметил вице-премьер РК.

Созданный на базе Национального центра нейрохирургии Республиканский координационный центр по проблемам инсульта координирует работу более 70 инсультных центров по всей республике. Создан тренинговый центр для отработки навыков оказания экстренной нейрохирургической помощи при остром инсульте на II и III уровнях.

“Национальный центр нейрохирургии заслуженно получил национальное и международное признание, и, несомненно, оправдал цель своего открытия – улучшить качества оказания нейрохирургической помощи казахстанцам, как часть большой Стратегии развития Республики Казахстан. Вместе с тем сотрудники ставят перед собой новые задачи и цели для улучшения нейрохирургической службы Казахстан, в том числе проведение нейрохирургических операций в гибридных операционных. Нет сомнений в том, что благодаря тесному сотрудничеству ученых и практиков, обмену опытом, Форум придаст новый импульс развитию нейрохирургии и здравоохранения в целом”, - подчеркнул заместитель Премьер-министра.

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в своем приветственном слове отметила, что с каждым годом увеличивается число успешно проведённых нейрохирургических операций, на сегодня их число составляет более 15 тыс.

Активно проводится трансферт передовых технологий в регионы, в том числе оказание высокотехнологической медицинской помощи. Так, только в 2021 году было проведено более 2 тысяч высокотехнологических операций, которые позволили совершить значительный рывок в развитии здравоохранения Казахстана.

“Новой точкой отсчета развития нейрохирургической службы является открытие Национального центра нейрохирургии в столице Казахстана в городе Нур-Султан, который стал одним из эффективных путей инновационного “прорыва”, позволяющих кардинально улучшить медицинскую помощь”, - сообщила А.Гиният.

За время работы в стенах Центра пролечено более 59 тысяч пациентов, которым проведено более 39 тысяч сложных, комбинированных и 2-х этапных операций. Пролечено более 300 иностранных пациентов.

“Высокий уровень нейрохирургической службы позволил успешно развивать медицинский туризм, заключены меморандумы о развитии образования и науки с научными организациями приграничных стран – Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Китай, Российская Федерация. Проведение подобных форумов является важным событием, способствующим дальнейшему развитию нейрохирургической помощи, а также повышению квалификации врачей, пробуждение у молодых специалистов интереса к новым научным знаниям”, - подчеркнула министр.

Стоит отметить, что в рамках форума впервые пройдет международный кинофестиваль документальных фильмов “Нейрохирургия: история, современность, личности”.

В работе форума принимают участие мировые знаменитости в области нейрохирургии: почетный президент ФГАУ “НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко”, академик РАН Александр Коновалов (Россия), президент Азиатского конгресса нейрохирургов Yoko Kato (Япония), главный нейрохирург Института Abdulrauf University of Neurosurgery, Всемирный президент Нейрохирургического общества Walter E. Dandy Saleem Abdulrauf (США), основатель и директор фонда “Gemini Untwined” и детский нейрохирург больницы Great Ormond Street Hospital, Noor Ul Owase Jeelani (Великобритания), заведующий кафедры детской нейрохирургии больницы Dana-Dwek Children’s Hospital Shlomi Constantini (Израиль), Профессор ортопедической хирургии Колумбийского университета, профессор ортопедической хирургии в неврологической хирургии на кафедре неврологической хирургии Медицинского колледжа Колумбийского университета, руководитель отдела хирургии шейного отдела позвоночника, и содиректор программы стипендий для позвоночника, Отделение ортопедической хирургии Колумбийского университета K. Daniel Riew (США) и многие другие.

Организаторами форума являются ОО “Казахская ассоциация нейрохирургов” и АО “Национальный центр нейрохирургии” МЗ РК.