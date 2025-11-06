Фото: пресс-служба правительства

Ключевая цель этого перехода — отказ от сырьевой зависимости и создание мощной, конкурентоспособной обрабатывающей промышленности. Сегодня именно машиностроение, поддерживаемое стратегическими решениями и беспрецедентными инвестициями, становится стальным хребтом экономики

Смещение акцентов на инновации

Государство взяло на себя активную роль в стимулировании высокой инвестиционной активности, направив фокус на отрасли с высокой производительностью труда и экспортным потенциалом, которые значительно превышают средние показатели по обрабатывающей промышленности. Правительством определены ключевые перспективные ниши: автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, химическая промышленность, нефтехимия, восполнение минерально-сырьевой базы и переработка продукции АПК.

Эта стратегия уже приносит свои плоды. По итогам 9 месяцев текущего года в основных секторах обрабатывающей промышленности зафиксирована уверенная положительная динамика с совокупным показателем 6,2%. При этом именно машиностроение выступает главным драйвером: в прошлом году рост обрабатывающей промышленности составил 6%, что стало самым высоким показателем за последнее десятилетие.

Машиностроение: лидер индустриализации

Машиностроительная отрасль играет ключевую роль в долгосрочном устойчивом росте ВВП страны, создавая высокую добавленную стоимость и способствуя развитию технологий. За последнее пятилетие доля машиностроения в обрабатывающей промышленности увеличилась с 13 до 19%.

Впечатляющая динамика

Объем производства в машиностроительной отрасли увеличился на 14% по итогам 9 месяцев нынешнего года, за счет роста выпуска транспортных средств, сельхозтехники и оборудования. Прирост обеспечен повышением внутреннего спроса, реализацией крупных инвестиционных проектов и мощными мерами государственной поддержки.

Впечатляющая динамика наблюдается сразу в нескольких сегментах: автомобилестроение показало рост на 16,8%, производство металлических изделий выросло на 15,2%. Существенно прибавляет химическая промышленность с ростом на 9,6%. При этом в сфере высоких технологий, как, например, производство компьютеров, электроники и оптики, рост инвестиций составил 51,8%, а объем производства в электротехническом машиностроении за 4 месяца 2025 года достиг впечатляющих 35,1%.

Миллиарды инвестиций: фундамент роста

Поддержка Президента Касым-Жомарта Токаева и эффективная реализация Дорожной карты вывели отрасль на новый уровень. Глава государства неоднократно говорил о важности предоставления инвестиционных стимулов, таких как освобождение от уплаты налогов на первые три года для инвесторов в обрабатывающую промышленность.

Эта политика уже нашла отражение в цифрах: в 2024 году в машиностроение было привлечено 282 млрд тенге инвестиций в основной капитал — более чем вдвое выше показателя 2023 года (115 млрд тенге). Общая планируемая сумма проектов «заказа на инвестиции» составит более 5 трлн тенге. Более того, совместно с Национальным банком будет разработана Программа инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики с бюджетом до 1 млрд долларов с привлечением средств Национального фонда и БВУ.

Внимание государства и продуманные инициативы позволили добиться определенных результатов за короткий срок. Президентом поставлены новые задачи по раскрытию промышленного потенциала страны и отхода от сырьевой зависимости к диверсификации экономики.

Локализация и технологический кластер

Самый яркий пример успеха — отечественный автопром. В 2024 году предприятия отрасли произвели 145 290 единиц техники.

Успех подкреплен вводом в эксплуатацию флагманских проектов, таких как завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (Алматы) мощностью 120 тыс. автомобилей в год, с инвестициями 202 млрд тенге, завод KIA Казахстан (Костанай) с полным циклом сборки (CKD), а также предприятие Штадлер Казахстан по производству пассажирских вагонов (Астана) и завод по выпуску грузовых вагонов (Атырау).

Развитие компонентной базы

Особый акцент делается на локализации и развитии смежных производств. В этом направлении достигнуты ощутимые результаты: в Сарани уже работает шинный завод Tengri Tyres, а в Алматы запущены заводы по производству мультимедийных систем и автосидений. При этом ТОО «QazTehna» заключило контракт на поставку оборудования для штамповки кузовных элементов, а на базе АО «Qarmet» планируется освоить производство автомобильной стали. В рамках повышения локализации ТОО «СарыаркаАвтоПром» (Allur) реализует два крупных проекта по созданию локализационных центров (запуск в 2026-2027 гг.) для производства пластиковых деталей, глушителей, электрожгутов и других компонентов. Эти проекты не только сокращают импорт, но и создают сотни новых рабочих мест, укрепляя технологическую базу страны.

Государство законодательно обеспечивает спрос на отечественную продукцию: улучшение ситуации в государственных закупках должно привести к росту казахстанского содержания до уровня не менее 60% уже в течение трех лет. Более того, Правительство вносит Законопроект об обязательном утверждении крупными потребителями Программ развития внутристрановой ценности.

Машиностроение Казахстана переживает эпоху возрождения и новых масштабов. Сегодня в стране работают более четырех тысяч предприятий обрабатывающей промышленности. Отказ от сырьевой зависимости и курс на высокотехнологичное производство — это не просто экономическая цель, это национальная миссия.

Именно поддержка государства сыграла ключевую роль в развитии и становлении казахстанского машиностроения в конкурентоспособный сектор экономики, открывающий новые горизонты для будущего развития

Страна движется вперед, создавая устойчивую индустриальную основу для долгосрочного роста, доказывая, что настоящее процветание рождается в цехах и на заводах, а не только на нефтяных вышках.