Фото природных красот Алматы впечатлили Казнет

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Дана Аменова
Корреспондент

В акватории озера Сайран запечатлели возвращение местной фауны, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По инфомации акимата Алматы, впервые с 1971 года в городе по поручению акима Ерболата Досаева очистили озеро Сайран. Эти работы провели в прошлом году в связи с участившимися жалобами жителей на гнилостный запах ила и камыша. Со дна и берегов озера было вывезено более 140 тыс. кубических метров мусора и ила.

Сайран стал любимым местом для отдыха и прогулок горожан. В озере алматинцы видели рыбок, а на набережной наблюдали, как рыбачат белые цапли. Так, фотограф Дмитрий Доценко заснял, как цапля охотится на османа.

— Это рыба-эндемик нашего Алатау. Поэтому у меня получились очень ценные снимки! Ведь, если задуматься, в 2024 году в центре двухмиллионного мегаполиса можно увидеть настоящую дикую природу с эндемичными видами! Это ведь чудо, и это нужно беречь,  прокомментировал в своем инстаграм-аккаунте алматинский фотограф.

Аналогичные работы по очистке озер Аэропортовское и Карасу акимат Алматы планирует провести в этом году. 

#Алматы #природа #озеро #фото #красота

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