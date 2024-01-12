Фотоловушка запечатлела редкого хищника в Мангистау

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Аменова Дана
Корреспондент

Уникальные видеокадры с белым волком засняли на территории Государственного природного заповедника «Манашы», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на mangystaumedia.kz

Фото: mangystaumedia.kz

Как сообщается, белый волк — очень редкий хищный зверь в Мангистау.

«Дикое животное обладает высокой чувствительностью и выносливостью, считается самым свирепым хищником на своей территории. Вес особи может достигать около 30-80 кг в зависимости от места проживания», — рассказали специалисты Мангистауского областного управления природопользования.

Напомним, китайская компания Sinogene Biotechnology Co недавно впервые клонировала полярного волка. Донорские клетки были получены из образца кожи дикой самки полярного волка, которая была привезена из Канады.

#Мангистау #хищник #белый волк #фотоловушка

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