Фрукты, орехи и сухофрукты из Азербайджана будут подвергать фитосанитарному контролю в Казахстане

Международное сотрудничество , Мажилис
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Ратификацию соглашения между двумя государствами одобрил Мажилис.

Фото: Kazpravda.kz

Мажилис на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений было подписано 3 апреля 2017 года в Баку.

Целью соглашения является развитие двухстороннего сотрудничества по вопросам обеспечения фитосанитарной безопасности на территории государств при ввозе и перемещении подкарантинной продукции.

Ратификация и последующее вступление в силу рассматриваемого соглашения будут способствовать укреплению взаимодействия по вопросам карантина и защиты растений на территории государств-участников соглашения путем принятия согласованных мер по борьбе с карантинными объектами, оперативному двухстороннему информированию о фитосанитарной ситуации и случаях распространения карантинных вредных организмов на территориях государств, а также развитию научного сотрудничества по исследовательским программам и проектам в области карантина и защиты растений.

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