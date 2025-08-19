Справедливость для всех

Прошло три года с момента, когда Казахстан осуществил масштабную по содержанию и значению конституционную реформу. Принятые на республиканском референдуме 5 июня 2022 года изменения в Основной закон придали новый импульс демократизации, укреплению институтов права и гражданского общества, защите прав граждан и строительству подлинно правового государства.

В частности, в стране утверждена идеология Закона и Порядка в качестве базового условия обеспечения общественной и индивидуальной безопасности. Определены основные направления укрепления правовой культуры, роста доверия к государственным институтам, улучшения экономики, укрепления верховенства права.

Судебная власть – один из главных бенефициаров Конституционной реформы. Как подчеркнул председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев, выступая на прошедшей в Астане конференции «Конституционные изменения: закон и порядок», за последние три года в стране была проведена масштабная модернизация всей системы правосудия.

– Согласно Конституции, каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод, поэтому важно, чтобы каждый гражданин был уверен в справедливости суда, где он может действительно найти защиту и правду, – отметил он. – Соблюдение принципа верховенства права во всех сферах жизни должно стать фундаментом поступательного прогресса нашей страны. В целях повышения эффективности судебной системы принят комплекс мер по ее дальнейшей модернизации. В частности, проводимые реформы сосредоточены на повышении качества и уровня защиты прав граждан, расширении доступа к правосудию, обеспечении независимости и усилении ответственности судей.

Большая трансформация произошла и в кадровой политике судебной системы. Высший судебный совет с 2022 года получил полномочия полноценного института управления специалистами – от отбора и тестирования кандидатов до оценки действующих судей.

Как отметил председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов, если ранее тестирование на занятие судейской должности успешно проходили порядка 50% соискателей, то теперь – только 20%.

– Это значит, что, несмотря на повышение открытости совета, оптимизацию процедуры экзаменов на всех этапах, отбор стал более качественным. Если раньше один конкурс длился до года, то теперь его продолжительность не превышает и трех месяцев. Но при этом возросли требования ко впервые участвующим в нем. Сегодня процесс отбора судей основан на четких, понятных и объективных критериях, – прокомментировал Дмитрий Малахов.

Принята Концепция развития Академии правосудия. Впервые за 10 лет с момента ее образования как самостоятельного учебного заведения получена аккредитация в качестве субъекта научной деятельности и лицензия на открытие докторантуры. В этом году впервые введены индивидуальные курсы повышения квалификации для действующих судей. Они проводятся по отдельным отраслям права и уже получили позитивные отзывы от судейского сообщества.

– Все принимаемые меры направлены на дальнейшее усиление гарантий независимости судей, совершенствование процедуры отбора судейских кадров, а также усиление роли и статуса Высшего судебного совета в целом как органа, обеспечивающего решение кадровых вопросов всех без исключения судебных систем, – отметил Дмитрий Малахов.

Цифровизация и нормативное сопровождение

Важную роль в правовом обеспечении реформ играет Агентство по финансовому мониторингу, которое переориентировало работу на предотвращение нарушений и защиту добросовестного бизнеса.

В рамках реализации поручения Президента от 1 сентября года 2023 года Агентством при поддержке Парламента успешно проведена работа по гуманизации и декриминализации доказательств. Измененный порядок регистрации материалов позволил оградить около 300 субъектов предпринимательства от вовлечения в орбиту уголовного преследования, что дало возможность защитить их права в гражданском порядке.

АФМ реализуется комплекс мер, направленных на исключение практики необоснованного преследования, сегодня приоритет отдается аналитике и адресному выявлению нарушений. Только за последние два года количество дел, зарегистрированных АФМ, сократилось почти на 40%, при этом объем возмещенного ущерба вырос в шесть раз – с 71 млрд тенге в 2021 году до 403 млрд тенге в 2024-м. Это говорит о том, что расследуются не формальные признаки, а реальные правонарушения.

Для обеспечения прозрачности активно внедряются цифровые технологии. На сегодняшний день более 80% досудебных расследований осуществляется в электронном формате, а 90% следственных действий проводятся с использованием видеофиксации.

По мнению вице-министра юстиции Ботагоз Жакселековой, принцип «Закон и Порядок» является не просто одним из направлений государственной политики, а основой построения нового общественного договора между государством и гражданином. Главным условием его реализации является качественное законодательство, которое выступает ключевым инструментом обеспечения конституционных гарантий.

В рамках нормотворческой деятельности перед ведомством поставлены задачи по обеспечению качества нормативных актов, доступности к законодательству. Для этого правовой мониторинг, ранее направленный на выявление единичных недостатков права, переориентирован на анализ эффективности отраслей законодательства.

Другим аспектом, которому уделяется особое внимание, является качество подзаконных актов, без которых невозможна реализация даже самых прогрессивных законотворческих инициатив.

– В этой сфере ведется работа по усилению требований, усиливается роль научных экспертиз, – подчеркнула Ботагоз Жакселекова.

Министерство юстиции также играет ключевую роль в укреплении правовой культуры. Важным элементом доступности правовой информации стало развитие проекта Кабинета права, а также акция «Народный юрист», в рамках которой безвозмездно оказываются правовые консультации.

Таким образом, Конституционная реформа 2022 года затронула все сферы взаимодействия государства с гражданами и обществом в целом. Сегодня новая конституционная реальность обретает конкретные формы в виде практик и решений, позволяющих создать основу для развития демократических институтов страны, служащих гарантом повсеместной реализации принципа «Закон и Порядок».