В Казахстане проживает около 7 млн детей (1/3 населения страны). Финансирование медицинской помощи детям увеличено более чем в 2 раза – с 264 млрд до 585 млрд тенге (1,2 млрд долл. США), что составляет 23% бюджета здравоохранения. На каждого ребенка в год система здравоохранения выделяет около 170 долл. США. Министерством уделяется особое внимание развитию онкогематологической помощи в стране.

По поручению Главы государства в стране утвержден Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, в котором предусмотрено совершенствование материально-технической базы, улучшение лекарственного обеспечения, прорабатывается вопрос создания Национального онкогематологического центра для детей.

Внедрены высокотехнологичные современные методы диагностики и лечения – иммуногистохимия, иммунофенотипирование, определение специфических онкомаркеров, высокодозная химиотерапия при саркомах костей и мягких тканей, органосохраняющие методы хирургического лечения при костных саркомах. В стране ежегодно получают лечение около 5 тыс. детей на 556 койках. С 2013 года выполнено 529 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток.

В стране внедрена селективная интраартериальная химиотерапия при злокачественных новообразованиях сетчатки глаза. Всего выполнено более 90 операций селективной интраартериальной химиотерапии, а также 3 детям выполнена операция интраартериальной химиоэмболизации при опухолях печени у младенцев. Широко используются другие органосохраняющие операции, как, например, эндопротезирование суставов при остеосаркомах у детей. В последние годы такая процедура стала выполняться с использованием 3D моделирования и внедрения «растущих» протезов.

Ежегодно проводится более 70 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, 15 эндопротезирований суставов при опухолях костей и селективной интраартальной химиотерапии. В 2019 году дети направлялись за рубеж по 36 видам высокотехнологичной помощи. На сегодня дети направляются на лечение за рубеж только по 19 инновационным технологиям

Благодаря внедрению передовых технологий, направления на трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток от неродственного донора снижены в 3 раза, на кардиохирургию - в 5,2 раза. Направление детей за рубеж сокращено в 2 раза.

Казахстан системно развивает высокотехнологичную помощь внутри страны, снижая внешнюю зависимость и повышая доступность лечения и обеспечивая эффективное использование государственных ресурсов. Поддержка ребенка и семьи не заканчивается с завершением курса терапии.

В Казахстане развиваются программы реабилитации, позволяющие вернуться к полноценной жизни после операций и трансплантаций. Формируется нормативно-правовая база для детской паллиативной помощи. Развиваются программы реабилитации и паллиативной помощи, обеспечивающие поддержку ребенку и семье после завершения терапии.

На базе Национального онкоцентра запускается единственный в Средней Азии протонный центр с пропускной способностью в год – более 300 человек, планируется проведение йодтерапии для детей (на сегодня доступна для взрослых), что позволит исключить направление ещё 14 детей на лечение за рубеж, а также в дальнейшем позволит принимать детей из других стран.

Министерством реализуются масштабные инфраструктурные проекты: ведется строительство корпуса детской хирургии КФ «UMC» на 350 коек и подготовка проектно-сметной документации для строительства республиканской педиатрической клиники при АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на 500 коек, включая Центр детской онкологии и гематологии на 200 коек.

Строительство республиканской клиники позволит объединит все ключевые педиатрические направления в едином современном комплексе, включая Центр детской онкологии и гематологии, а также значительно повысить качество предоставляемой медицинской помощи детям с онкогематологическими заболеваниями, обеспечить доступность специализированных услуг и создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров в области детской онкогематологии.

В результате последовательной государственной политики и внедрения инновационных технологий Республика Казахстан достигла значительного прогресса в области детской онкологии и онкогематологии. Благодаря этим усилиям и внедрению инновационных методов нам удалось достичь показателя общей выживаемости при детских злокачественных новообразованиях.

5-летняя выживаемость детей с онкогематологической патологией достигает 70%, что соответствует мировым стандартам.

Создание современных центров, снижение зависимости от зарубежного лечения, повышение доступности высокотехнологичной помощи обеспечивают выполнение стратегической задачи – сохранение здоровья подрастающего поколения и повышение качества жизни детей с онкогематологическими заболеваниями.