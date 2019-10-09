Общество
Газ будет дороже, но расходов на содержание будет меньше — акимат Нур-Султана
Жанат Тукпиев
Заместитель акима Нур-Султана Ермек Кизатов заявил, что цена на газ будет доступной, а также рассказал о подключении газа к частному сектору в столице, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Базовые цифры, сколько будет стоить поступающий к нам газ, мы не знаем. Там будут реальные цифры, доступные. Газ в любом случае будет дороже. Зато будет намного меньше расходов на его содержание и обслуживание", – сообщил Кизатов на церемонии сварки "золотого" стыка магистрального газопровода "Сарыарка".

Кизатов отметил, что сегодня проводятся всевозможные расчеты.

"Очень тяжело говорить о каком-то порядке цифр. Может и останется на этом уровне, проводятся расчеты, обоснования, но, в любом случае, цены будут доступные и понятные. В разы повышения тарифов не допустим", — сказал Кизатов.

Он также отметил, что не менее половины частных домов подключатся к газу на первом этапе.

"За подключение ничего платить не надо, мы поставим счетчик, к этому счетчику поставим выходы, будет специальная гаечка стоять, которая пломбируется. Вот до этого места мы доведем до дома, а остальное внутреннее расположение — это уже каждый собственник будет делать сам", — объяснил замакима.

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