фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Диалог во имя роста доверия

Второй день пребывания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в столице Туркменистана ознаменовался участием в международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а также 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

До начала форума почетные гости собрались у подножия Монумента Нейтралитета – 95-мет­рового сооружения, символизирующего приверженность Туркменистана идеалам мира и созидания. Его торжественное открытие после реконструкции состоялось днем ранее. Касым-Жомарт Токаев совместно с главами других государств принял участие в церемонии возложения к памятнику венков.

Форум мира и доверия проходил в столичном конгресс-холле. Свое выступление Глава нашего государства начал со слов поздравления с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана в адрес Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Сердара Бердымухамедова.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, политический курс Турк­менистана внес весомый вклад в стабильность и устойчивое развитие на обширной территории евразийского континента. Предложения, высказанные в ходе нынешнего форума, отметил он, помогут по-новому продемонстрировать большое позитивное значение нейтралитета в XXI веке.

Касым-Жомарт Токаев обратил также внимание участников на то, насколько органично позитивный нейтралитет Туркменистана вписывается в многовековые культурные традиции и духовные ценности туркменского народа.

– Как говорил основоположник туркменской классической литературы, выдающийся мыслитель Махтумкули Фраги, «где есть мир – там крепнет государство, где есть справедливость – там растет доверие». Идеи великого гуманиста Махтумкули, по сути, представляют собой уникальную мировоззренческую концепцию, актуальность которой в текущих сложных международных реалиях не вызывает сомнений, – заявил Президент Казахстана.

Он также отметил особую значимость инициативы Ашхабада о провозглашении Международного года мира и доверия, поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН. Президент напомнил, что наша страна присоединилась к этой важной резолюции, поскольку мир и доверие – фундаментальная основа внешнеполитической стратегии Казахстана.

Вместе с тем Глава нашего государства констатировал: несмот­ря на успехи в разрешении отдельных конфликтов, ситуация в мире остается крайне напряженной, в дефиците оказались такие критически важные факторы, как взаимное доверие, толерантность, понимание важности мира и сотрудничества для устойчивого развития. С сожалением Президент упомянул и эрозию международного права, подмену его некими правилами, снижение авторитета и эффективности многосторонних институтов, в первую очередь Организации Объединенных Наций, и указал на важность реформирования ООН.

– Без восстановления стратегического баланса, строительства справедливого миропорядка международная стабильность и безопасность могут остаться только в качестве фигуры речи и доброго пожелания в переговорах и резолюциях многосторонних форумов. Поэтому Казахстан выступает за реформу Организации Объединенных Наций, включая расширение состава Совета Безопасности и укрепление роли Генеральной Ассамблеи. В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи мною было предложено создать «группу единомышленников» для подготовки конкретных предложений по реформированию системы ООН, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также считает необходимым действием со стороны крупных держав проявить политическую волю и призвать государства – члены ООН присту­пить к масштабному диалогу. Казахстан, отметил он, поддерживает инициативу, высказанную Главой Туркменистана, относительно создания Университета ООН мира и нейтралитета.

– Теперь уже ясно, что справедливый и устойчивый миропорядок станет реальностью только тогда, когда будут отверг­нуты нарративы о неизбежной глобальной конфронтации и даже ядерной войне, а на смену милитаристской риторике придет лексика мира, доверия, сотрудничества. В этой связи Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту. После встречи президентов России и США в Анкоридже активно обсуждаются основные положения пакта о мире, что говорит о появлении возможности достижения долгожданного мира, – отметил Президент.

Высказал Касым-Жомарт Токаев и позицию нашей страны в отношении урегулирования конфликтов в других регионах. В частности, Казахстан всемерно поддерживает мирные устремления и приветствует подписание соглашения по ситуации на Ближнем Востоке.

Решение республики присое­диниться к Авраамским соглашениям, сказал Президент, продиктовано стремлением внести посильный вклад в стабилизацию ситуации в данном регионе. При этом, подчеркнул он, Казахстан выступает за соз­дание суверенного Палестинского государства как важнейшего фактора урегулирования затяжного военно-политичес­кого кризиса.

Историческое значение имеет и подписанная Азербайджаном и Арменией Совместная декларация о мире, открывающая широкие перспективы разностороннего сотрудничества в этом регионе и за его пределами. Президент также выразил надежду, что совсем скоро будет заключен полноформатный мирный договор, гарантирующий стабильность на Южном Кавказе.

Продолжая в своем выступлении тему обеспечения региональной безопасности, Президент Казахстана сделал акцент на необходимости не прекращать оказание помощи Афганистану.

– Важной платформой для координации сотрудничества в данном направлении призван стать созданный в Алматы Регио­нальный центр ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Активную роль в укреплении стабильности и безопасности играет Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Текущий форум показал свою политическую востребованность. Благодарим наших друзей за поддержку деятельности этого форума, включая преобразование СВМДА в полноценный международный институт, – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул: Казахстан уделяет особое внимание укреплению межрелигиозного, межэтнического и межкультурного диалога, уже более двадцати лет проводя съез­ды лидеров мировых и традиционных религий. Напомнил Президент и о важной инициативе, с которой выступила наша страна на недавнем VIII Съезде в Астане, получившей название «Движение за мир».

– Это, по сути, призыв к прекращению военного насилия, поиску мирных решений в духе коллективной ответственности перед будущими поколениями. Казахстан будет принимать самое активное участие в деятельности ШОС – авторитетной и успешной евразийской организации с многоплановой конструктивной повесткой дня, включающей в себя вопросы безопасности и мер доверия. Ключевое условие глобального прогресса и стабильности – устойчивое социально-экономическое развитие. Мировая экономика вследствие роста геополитической напряженнос­ти, международных санкций, нарушения цепочек торговых поставок, технологической конкуренции и множества других факторов столкнулась с самыми серьезными испытаниями. Глобальная экономика замедляется. К счастью, Центральную Азию стагнация обходит стороной, все страны региона демонстрируют достаточно уверенный рост. Например, экономический рост Казахстана в этом году превысит 6 процентов, внутренний валовый продукт перейдет отметку 300 миллиардов долларов, в расчете на душу населения это больше 15 тысяч долларов, – отметил он.

Стратегический вопрос водной безопасности

Продолжая выступление, Глава государства констатировал: страны Центральной Азии активно наращивают транзитно-транс­портный потенциал, призванный укрепить взаимосвязанность между Востоком и Западом, Севером и Югом. Казахстан в свою очередь придает должное значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, модернизирует железнодорожную, портовую и автомобильную инфраструктуру с целью создания «бесшовной» транспортной системы.

Президент также подчеркнул активное участие Казахстана в разработке Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев­­ в своей речи затронул еще один важный вопрос, которому следует уделить самое пристальное внимание. Речь идет об обеспечении водной безопасности. Президент подчерк­нул: в условиях нарастаю­щего дефицита воды ее сохранение и рациональное использование стали стратегическим, жизненно важным приоритетом как для Казахстана, так и для других государств региона. Безотлагательных решений и мер требуют проблемы трансграничного водопользования, экологическое состояние Аральского и Каспийского морей.

По мнению Главы государства, усилить эффективность Международного фонда спасения Арала возможно совместными усилиями на основе взаимных компромиссов, в том числе путем приглашения Российской Федерации стать участником фонда в качестве наблюдателя. Что касается Каспия, отметил он, то опасный процесс обмеления при его нынешних темпах может стать необратимым и неминуемо вызвать цепную реакцию экологических, социально-экономических и даже политических последствий.

Казахстан уже выступил с инициативой разработки специальной Межгосударственной программы, направленной на предотвращение разрушения экосистемы и обмеления Каспия, и сейчас призывает мировое сообщество поддержать усилия по сохранению этого уникального водоема. Вместе с тем развитие глобальной водной дипломатии требует тесной межгосударственной координации, в том числе создания узкопрофильной организации.

В системе ООН нет специализированной структуры, сфокусированной исключительно на водных вопросах. Поэтому Казахстан предлагает создать Международную водную организацию, которая могла бы консолидировать все существующие мандаты различных подразделений ООН.

– Оптимальным вариантом может стать преобразование межведомственного механизма UN-Water в полноценное специализированное агентство или организацию ООН. Реализация такой инициа­тивы полностью соответствует Целям устойчивого развития ООН и, конечно, отвечает интересам всего международного сообщества. В апреле следующего года в Астане состоится Региональный экологический саммит, на котором Казахстан намерен запустить процесс международных консультаций по созданию глобальной водной организации. Уверен, благодаря общей политической воле критически важные вопросы водной повестки начнут решаться на системной основе, а не фрагментарно, как это происходит сейчас, – подчеркнул Глава государства.

В завершение своего выступ­ления Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что Ашхабадский форум будет способствовать укреплению созидательного партнерства заинтересованных государств, придаст ощутимый импульс международным усилиям по построению справедливого миропорядка на основе взаимного доверия.

На международном форуме также выступили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент России Владимир Путин, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Президент Ирака Абдул Латиф Рашид, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Сан-Томе и Принсипи Карлуш Мануэл Вила-Нова, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Премьер-министр Мьянмы Ньо Со, Премьер-министр Эсватини Рассел Дламини.

...На полях международного форума в Ашхабаде Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Глава государства в ходе беседы подчеркнул: Грузия остается надежным и проверенным временем партнером Казахстана на Южном Кавказе. Он отметил ценность многолетнего сотрудничества, основанного на крепких узах дружбы и исторической близости двух народов.

Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе подтвердили поступательное развитие политического диалога, экономических и гуманитарных связей.