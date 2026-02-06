Фото из семейного архива В.Медетова

На культурно-массовых мероприятиях, организуемых в сельском клубе села Богдановка Теректинского района, его заведующей Вере Медетовой не требуется соведущий. Вера Васильевна отлично владеет и русским, и государственным языками. На двух языках ведет кружковую работу, ставит правильное произношение юным и взрослым вокалисткам при разучивании казахских песен. Причем ни русский, ни казахский не являются для нее родными. По национальности она – немка.

Из Запорожья в Казахстан ее предки попали в годы Великой Отечественной войны. В то время каждого представителя этой нации рассматривали как потенциального предателя, врага народа. Всех трудоспособных мужчин забирали в трудовую армию, женщин с детьми депортировали глубоко в тыл страны. Дед по материнской линии Иван (Иоганн) Дик вместе с братом Андреем на фронте рыли окопы. Его супругу Елену с пятерыми детьми отправили в Казахстан. До пункта назначения добирались почти два года. Товарняки не раз попадали под артобстрелы. Из домашнего скарба – лишь перина, чтобы спать самым младшим. За продуктовый паек женщинам и старшим детям приходилось разгружать вагоны. На тот момент старшим ребенком в семье была десятилетняя Эрна, мама Веры Васильевны. К концу 1944 года семья Дик попала в Актюбинскую область. Уже в Казахстане Елена узнала, что муж не перенес фронтовых тягот и умер на чужбине.

Все воспоминания бабушки, мамы, ее сес­тер, других родственников, сохранившиеся документы и фотографии Вера Васильевна собрала в семейную энциклопедию «Память жива». Книга в несколько десятков страниц готовилась как подарок на 90-летие тети Элли Ивановны. Но стала она чем-то большим, чем память одной семьи. В этих рассказах отразились ужасы и лишения военного времени, которое пришлось пережить нескольким поколениям всего советского народа. В них же – низкий поклон тем, кто дал приют переселенцам, делился с ними последним куском хлеба. Уже не раз книга становилась частью экспозиции, представленной немецким этнокультурным объединением на всевозможных выставках и фестивалях, проводимых областной Ассамблеей народа Казахстана.

После войны семья Дик обосновалась в Западном Казахстане, обретя здесь вторую родину. Вера родилась в селе Акшат Актюбинской области.

– В нашей семье казахский язык и традиции мы впитали, что называется, с молоком матери, – рассказывает Вера Васильевна. – Мама могла свободно говорить на казахском языке, папа хорошо понимал, тети вышли замуж в казахские семьи. Соседями были молдаване, украинцы, русские. Практически все в селе общались на казахском. Несмотря на то что мы учились в русских школах, разговорный казахский освоили еще до первого класса.

Возможно, поэтому уроки для Веры и ее младшей сестры Ирины проходили легко и увлекательно. А видя старание девочек, учителя часто отправляли их на языковые олимпиады и конкурсы. Немало таких конкурсов и заслуженных побед на них было и в их дальнейшей судьбе. Окончив школу и шестимесячные курсы, Вера четыре года проработала водителем троллейбуса в Актюбинске, после – секретарем-машинисткой в Институте усовершенствования учителей. В 1989 году Ирина вышла замуж за богдановского парня Берикбая Джумашева. На этой свадьбе Вера нашла свое семейное счастье – познакомилась с будущим мужем Маратом Медетовым. Так и осталась здесь, позже перевезли сюда маму и младших братьев. С мужем воспитали троих достойных сыновей. Знание двух языков пригодилось на должнос­ти делопроизводителя в Богдановской школе. С 1999 года с небольшими перерывами Вера Васильевна заведует сельским клубом. За это время очаг культуры закрывали, передавали в частные руки. В 2006-м под клуб выделили помещение в сельском акимате, где он и работает по сей день.

– Теректинский район – край интернацио­нальный. В нашем селе проживают казахи, украинцы, мордва, удмурты, даргинцы, аварцы, дунгане, немцы, татары, русские, белорусы, чуваши, латыши. Сегодня все больше мероприятий к праздникам и знаменательным датам мы проводим на государственном языке. Я сама пишу сценарии, выступаю в роли ведущей. Ребят в кружках не так уж и много, занимаются они вмес­те. Поэтому в процессе занятий общаемся на двух языках, одновременно подтягивая уровень и казахского, и русского, – говорит завклубом.

На двух языках Вера Васильевна публикует в Facebook отчеты по прошедшим мероприя­тиям. Разучивая песни на государственном языке, отрабатывает с юными и взрослыми вокалистками правильное произношение казахских слов. В составе вокальной группы «Калинушка» три немки, русская и белоруска. Репертуар у коллектива самый разнообразный.

В 2019 году при Доме дружбы Теректинского района начал работать немецкий этнокультурный центр Freundschaft («Дружба»). Его руководителем стала Ирина Васильевна Джумашева.

– Нам не раз предлагали открыть этнокультурное объединение. Мы долго сомневались – сможем ли, ведь больше знаем казахскую и русскую культуру, язык. С другой стороны для нас это стало стимулом глубже изучить немецкие традиции, – говорит Вера Васильевна. – С момента создания центра мы стали активнее принимать участие в мероприятиях районного, областного масштабов, в респуб­ликанских челленджах. В работе наш центр поддерживают общественное объединение немцев ЗКО Heimat и казахстанское объединение немцев «Возрождение». В апреле в рамках 30-летия АНК участвовали в областном конкурсе «Достығы шалқыған шаңырақ», где представляли немецкую культуру на государственном языке и стали обладателями первого места. В ноябре прошлого года в Астане состоял­ся форум немцев Казахстана, мне довелось стать его делегатом. Звучали приветствия на трех языках. Но когда спикер спрашивал, на каком языке продолжать доклад, зал хором отвечал: «На государственном!» Также проходило и неофициальное общение порядка двухсот участников форума.

За активное участие в деятельности АНК, реализации культурных, социальных и информационных проектов, направленных на укреп­ление единства народа и консолидирующих ценностей Казахстана, в октябре прошлого года сестры – Вера Медетова и Ирина Джумашева – награждены нагрудными знаками «Алғыс».