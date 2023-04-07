GE Healthcare планирует расширять деятельность в Казахстане

Глава компании Елена Легезина отметила, что видит большой потенциал в развитии своей деятельности в РК.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Планы по реализации новых инвестиционных проектов GE Healthcare в Казахстане обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор компании в России и СНГ Елена Легезина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Глава Правительства отметил, что в республике реализуется ряд крупных программных документов по развитию сферы здравоохранения. Так, в рамках нацпроектов «Здоровая нация» и «Модернизация сельского здравоохранения» запланировано переоборудование 32 районных больниц и строительство 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, к 2025 году планируется увеличить долю отечественного фармацевтического производства до 50%, в том числе востребованного медицинского оборудования.

«Учитывая высокую репутацию GE Healthcare, как одного из ведущих мировых производителей медицинского оборудования, мы поддерживаем реализацию новых проектов и заинтересованы в углублении нашего партнерства», - сказал премьер-министр.

В свою очередь Елена Легезина отметила, что компания видит большой потенциал в развитии своей деятельности в республике. В частности, в настоящее время прорабатывается проект по локализации производства аппаратов УЗИ и компьютерных томографов в РК.

«Мы можем принести в Казахстан не только высокотехнологичное оборудование, но и концепцию, подходы к лечению онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, мы планируем открыть две академии – в Астане и Алматы, где казахстанские специалисты смогут обучаться не только работе с оборудованием, но и осваивать новые методики лечения», — сказала Елена Легезина.

Было отмечено, что GE Healthcare также планирует оказать содействие в цифровизации сферы здравоохранения республики и развивать локализацию сервиса медицинской техники.

По итогам встречи стороны договорились проработать рамочное соглашение о сотрудничестве, которое позволит конкретизировать и закрепить планы взаимодействия на среднесрочный период.

GE Healthcare является одним из ведущих мировых производителей оборудования и цифровых решений для сферы здравоохранения. Линейка выпускаемого компанией оборудования позволяет обеспечивать до 70% потребности медицинских учреждений в современной технике.