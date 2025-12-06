Гендерное равенство должно быть системным

Закон и Порядок
Категория логотип
8
Айман Умарова, член Национального курултая, правозащитник

С 25 ноября по 10 декабря мир живет в ритме кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия».

фото из личного архива

Это глобальное движение объединяет государства, международные организации и граж­данское общество вокруг одной цели – привлечь внимание к проблеме гендерного насилия и мобилизовать усилия для ее искоренения. Казахстан, участвуя в кампании, подтверждает приверженность мировым стандартам защиты прав женщин и необходимость перехода от деклараций к реальным политическим и правовым шагам.

Несмотря на принятие законов и программ, гендерное насилие остается глобальным вызовом. Оно разрушает жизни, подрывает экономику, систему здравоохранения и имидж государства. Проблема носит универсальный характер и не знает границ. Об этом свидетельствует историческая резолюция Совета Безопасности ООН № 1325 «Женщины, мир и безопасность», принятая 31 октября 2000 года.

Документ впервые закрепил необходимость участия женщин в мирных процессах и защиты их прав в условиях вооруженных конфликтов. Но даже включение борьбы с гендерным насилием в Цель устойчивого развития № 5 не изменило ситуацию: уровень насилия остается стабильно высоким. Старые методы не работают – ни в нашей стране, ни в мире.

В Казахстане ключевым (совещательным) органом в сфере гендерной политики является Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демо­графической политике при Президенте РК. Она разрабатывает рекомендации для государственных органов, содействует равенству возможностей и укреплению института семьи.

Комиссия ежегодно поднимает вопросы защиты прав женщин и детей, включая меры противодействия гендерному насилию. Как заместитель председателя комиссии, я курирую направления, связанные с правами женщин, безопасностью детей, гендерным насилием и противодействием экстремизму.

Практика показывает: даже ужесточение наказаний, например назначение пожизненного лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности детей без альтернативы, создание центров помощи и поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, не решают проблему. В Казахстане дела о сексуальном насилии против женщин и девочек ведут женщины-следователи, детей допрашивают лишь один раз, показания депонируются. Но корень проблемы остается – сис­темное гендерное неравенство.

Это не теория, а суровая политическая реальность. Женщины по-прежнему остаются на обочине процессов принятия решений. В Парламенте, судах, правоохранительных органах их голоса в меньшинстве.

Показательный пример: несколько лет назад обсуждался вопрос о переводе домашнего насилия из Административного кодекса в Уголовный. Большинство депутатов проголосовало против. Причина очевидна – лишь 18% голосовавших были женщины. В итоге изменения все же были приняты, но исключительно благодаря политической воле Президента.

История учит: прогресс достигается не только законами, но и перераспределением власти. Страны либеральной демократии добились успеха благодаря реформам, общественным кампаниям и расширению участия женщин в законотворчестве и судебной системе, а также в инс­титутах управления.

Да, в Казахстане приняты конституционные реформы о квотах для женщин в Парламенте. Но на практике квоты часто игнорируются. Мужчины не готовы делить власть.

Поэтому я предлагаю внедрить квоту гендерно-равного управления. Не менее 50% женщин должны быть представлены в законодательной, исполнительной, судебной власти, а также в правоохранительных органах.

Только при равном участии женщин можно эффективно реализовать «модель трех P» – Prevention, Protection, Punishment (превенция, защита, наказание) – с учетом гендерного равенства. Полностью искоренить насилие невозможно, но снизить его уровень реально. Пришло время перестать видеть женщин лишь как жертв. Женщины – это архитекторы собственной безопас­ности и равенства.

#гендерное равенство #гендерное насилие

Популярное

Все
Жилищная сфера: необходимо совершенствование законодательства
Образ жизни – участие в экспедициях
Ждем побед нашей сборной
Соревновались юные спасатели
Познавать эпоху через творчество
В учебном центре Погранслужбы прошел день открытых дверей
Там, где звезды ближе
Ахмади уже в полуфинале
Исход дела решают детали
«Жас сарбаз» объединяет сотни тысяч ребят
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ключевой ориентир – человекоцентричность
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Различают только по погонам
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В основе успеха – кооперация науки и производства
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
О качестве и количестве военных кафедр
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по…
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Ключевой ориентир – человекоцентричность
В Павлодарской области браконьеры убили двух краснокнижных …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]