Это глобальное движение объединяет государства, международные организации и граж­данское общество вокруг одной цели – привлечь внимание к проблеме гендерного насилия и мобилизовать усилия для ее искоренения. Казахстан, участвуя в кампании, подтверждает приверженность мировым стандартам защиты прав женщин и необходимость перехода от деклараций к реальным политическим и правовым шагам.

Несмотря на принятие законов и программ, гендерное насилие остается глобальным вызовом. Оно разрушает жизни, подрывает экономику, систему здравоохранения и имидж государства. Проблема носит универсальный характер и не знает границ. Об этом свидетельствует историческая резолюция Совета Безопасности ООН № 1325 «Женщины, мир и безопасность», принятая 31 октября 2000 года.

Документ впервые закрепил необходимость участия женщин в мирных процессах и защиты их прав в условиях вооруженных конфликтов. Но даже включение борьбы с гендерным насилием в Цель устойчивого развития № 5 не изменило ситуацию: уровень насилия остается стабильно высоким. Старые методы не работают – ни в нашей стране, ни в мире.

В Казахстане ключевым (совещательным) органом в сфере гендерной политики является Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демо­графической политике при Президенте РК. Она разрабатывает рекомендации для государственных органов, содействует равенству возможностей и укреплению института семьи.

Комиссия ежегодно поднимает вопросы защиты прав женщин и детей, включая меры противодействия гендерному насилию. Как заместитель председателя комиссии, я курирую направления, связанные с правами женщин, безопасностью детей, гендерным насилием и противодействием экстремизму.

Практика показывает: даже ужесточение наказаний, например назначение пожизненного лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности детей без альтернативы, создание центров помощи и поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, не решают проблему. В Казахстане дела о сексуальном насилии против женщин и девочек ведут женщины-следователи, детей допрашивают лишь один раз, показания депонируются. Но корень проблемы остается – сис­темное гендерное неравенство.

Это не теория, а суровая политическая реальность. Женщины по-прежнему остаются на обочине процессов принятия решений. В Парламенте, судах, правоохранительных органах их голоса в меньшинстве.

Показательный пример: несколько лет назад обсуждался вопрос о переводе домашнего насилия из Административного кодекса в Уголовный. Большинство депутатов проголосовало против. Причина очевидна – лишь 18% голосовавших были женщины. В итоге изменения все же были приняты, но исключительно благодаря политической воле Президента.

История учит: прогресс достигается не только законами, но и перераспределением власти. Страны либеральной демократии добились успеха благодаря реформам, общественным кампаниям и расширению участия женщин в законотворчестве и судебной системе, а также в инс­титутах управления.

Да, в Казахстане приняты конституционные реформы о квотах для женщин в Парламенте. Но на практике квоты часто игнорируются. Мужчины не готовы делить власть.

Поэтому я предлагаю внедрить квоту гендерно-равного управления. Не менее 50% женщин должны быть представлены в законодательной, исполнительной, судебной власти, а также в правоохранительных органах.

Только при равном участии женщин можно эффективно реализовать «модель трех P» – Prevention, Protection, Punishment (превенция, защита, наказание) – с учетом гендерного равенства. Полностью искоренить насилие невозможно, но снизить его уровень реально. Пришло время перестать видеть женщин лишь как жертв. Женщины – это архитекторы собственной безопас­ности и равенства.