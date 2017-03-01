Генеральная прокуратура хочет передать часть полномочий судам
Азамат Сыздыкбаев
Генеральная прокуратура РК намерена внести некоторые коррективы в законодательство и поделиться частью полномочий с судьями, передает Kazpravda.kz.
По словам заместителя Генерального прокурора РК Иоганна Меркеля, на данный момент, вследствие того, что все дела и жалобы идут через прокуроров, объем обращений в прокуратуру огромен.
"Мы предлагаем некоторые из наших полномочий отдать судебной системе, если говорить об административных делах, то мы по существу стали судебной инстанцией – все дела и жалобы идут только через нас. Это огромный объем полномочий. Мы вынуждены заниматься даже вопросами по скоростемерам, по мелким ДТП, хотя весь мир поступает по-другому. Мы предлагаем, чтобы гражданин РК мог в защиту своих интересов самостоятельно обратиться в суд. Прокурору нужно участвовать там, где есть интересы государства и социально уязвимые слои населения", – отметил он.
Говоря о социально-экономической сфере, Меркель предложил рассмотрение прокуратурой дел только в трех случаях: когда государственный орган провел проверку, но гражданин не удовлетворен; если есть конфликты интересов и если имеются поручения Президента.
"У нас есть масса государственных органов, из них порядка 54 имеют право накладывать административные взыскания, масса контролирующих органов в составе Правительства РК. Надо сделать так, чтобы эти органы выполняли свои обязанности, а мы их не подменяли", – сказал заместитель прокурора.
Высказался Меркель и по поводу исполнительного производства.
"Большая часть исполнения идет через частных судебных исполнителей, по существу, частный судебный исполнитель заключает с гражданином гражданско-правовой договор. Думаю, там услуги государства в лице прокурора не нужны также. Поэтому по исполнительному производству прокурора должна интересовать заработная плата, поскольку влияет на социальную стабильность в обществе. Второе – алименты, поскольку дети – это наше будущее. Ну и там, где есть интересы государства", – отметил он.