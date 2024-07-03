Генеральный секретарь ООН прибыл в Алматы

Антониу Гутерреш посетит представительство Организации Объединенных Наций в южной столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ООН в Казахстане

Фото: instagram.com/uninkazakhstan/

В алматинском аэропорту Генерального секретаря встретили первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров и постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.

Завтра, 4 июля, Антониу Гутерриш прибудет в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.