​Генетический код нации

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Юноши и девушки кружатся в танцах, состязаются в песенном искусстве, игре на инструментах, стихотворной импровизации. И конечно, в таких национальных видах спорта, как тогызкумалак, аркан тартыс и других. Многие вузы специально для молодежи организовывают такие конкурсы, как проведение казахских обрядов – «Келін түсіру», «Беташар», «Отқа май құю», «Тойбастар», «Күй тартыс», «Бата беру». Кульминацией этих веселых и увлекательных поединков, как правило, становится общее исполнение знаменитого казахского танца «Қара жорға».

Встреча весеннего Нового года стала сегодня выражением сплоченности многонационального народа Казахстана, удивительного синтеза и благотворного взаимовлияния различных культур. Непреходящими ценностями при этом для людей остаются труд, уважение к старшим и стремление к согласию и миру. Наурыз таким образом гармонично вошел в современную жизнь нашего общества, сохранив преемственность традиций.

А это значит, что на стыке зимы и весны в Казахстане отмечают не только Наурыз, но и древнюю славянскую Масленицу! Румяная и круглолицая соломенная кукла «Масленица», весело размахивая руками на ветру, зазывала на минувшей неделе на праздник проводов зимы. Собравшийся вокруг нее народ подпевал: «Вот уж зимушка проходит, снег и холод прочь уводит, Весну красную приводит. Идет матушка-Весна, отворяйте ворота!». Так весело и дружно отпраздновали казахстанцы старинную Масленицу. В нынешнем году ее организовывали не только этнокультурные русские, славянские и казачьи организации Казахстана, но и Государственный фонд развития молодежной политики города Алматы. В этот день они приглашали отведать блины – круглые, румяные, горячие. Масленица действительно «боярыня широкая и щедрая»! Блинов было море – по-царски, с медом, красной икоркой и густой сметанкой… Выбирай, какие душа пожелает! Этим праздником, как говорили в старину, замыкали зиму и ускоряли приход юной красавицы весны.

Государственный фонд приготовил большую и интересную программу с участием 20 молодежных дворовых клубов Алматы. А в перерывах между номерами публику веселили скоморохи. Приятным сюрпризом стало выступление популярной казахстанской группы NINETY ONE, кубинских музыкантов «Лос Кубинос», команды UV SHOW с программой фаер-шоу и ансамбля Русской общины «Карлыгаш». Завершился праздник огненным шоу с сжиганием соломенного чучела Масленицы.

Организаторы празднеств подчеркивали, что национальная политика Казахстана решила фундаментальную задачу, предоставив равные возможности и права гражданам, независимо от этнической принадлежности или вероисповедания. Сегодня каждый из нас чувствует себя свободным и открыто следует своим традициям и обычаям, исповедует свою религию, изучает язык и культуру. Гордость людей за успехи страны, уважение к ее истории и культуре, желание добиться высот во благо Отчизны зиждется на твердом фундаменте – любви к Родине. Слова казахстанцев – русских, корейцев, немцев, евреев, армян, украинцев и других – о том, что Казахстан их Родина, действительно искренни.

Поздравляя с весенними народными праздниками, организаторы напомнили слова Главы государства о том, что традиции и культура – это генетический код нации. Поэтому празднование Наурыза и Масленицы, кроме всего, имеет еще и большое консолидирующее значение.

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