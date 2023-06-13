Генпрокуратура проведет проверку в отношении Юрия Ильина

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах после заседания Правительства высказался о пожаре в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Представители СМИ поинтересовались, к какой версии пожара в Абайской области склоняются власти.

"Идет расследование, есть версия поджога. Дело принято в производство спецпрокурорами. Также сотрудники МВД в этой группе, расследование проведем. Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и розыскные мероприятия. На расследование дано два месяца", – сказал Марат Ахметжанов.

Также представители СМИ спросили, ведется ли отдельное дело или проверка в отношении экс-главы МЧС Юрия Ильина.

"Президентом дано поручение генпрокурору, в рамках него будут проведена проверка. Сам факт пожара – это чрезвычайное обстоятельство, погибли люди, поэтому в рамках уголовного дела будет проверка. Почему глава МЧС своевременно не принял меры, возможны халатность, невыполнение своих служебных обязанностей", – ответил он.

Напомним, 10 июня указом главы государства Юрий Ильин был освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям.

По информации МЧС РК, сегодня, 13 июня, тушение лесного пожара в области Абай продолжается. Задействовано более 1 800 человек, порядка 350 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.