Генсек ООН рассказал о последствиях изменения климата

Гутерреш: ни одна мировая держава не останется нетронутой климатическим кризисом

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Изменения климата все чаще происходят из-за последствий использования ископаемых ресурсов, ни одна страна не останется нетронутой последствиями кризиса, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Экстремальные температуры, бушующие пожары, засухи и масштабные наводнения - это не стихийные бедствия. Это антропогенные катастрофы, все чаще подпитываемые ископаемым топливом», - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

«Ни одна страна не остается незатронутой. Но самые бедные и уязвимые страдают больше всего», - добавил он.

Гутерреш также высказался в пользу возобновляемых источников энергии, отметив, что они, в частности, способствуют созданию рабочих мест, энергетической безопасности и помогают миллионам выбраться из нищеты.

Напомним, неделя высокого уровня ГА ООН стартовала в Нью-Йорке. На форуме принимают участие 76 глав государств и 42 глав правительств.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу выступил на Саммите будущего, прошедшего в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своем выступлении он подчеркнул важность многостороннего сотрудничества, реформы ООН и глобальных усилий по решению вызовов, таких как изменение климата, ядерная безопасность и цифровая трансформация.