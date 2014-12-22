Генсек ОПЕК: цены на нефть могут восстановиться к концу 2015 года

Цены на нефть "могут восстановиться уже к концу 2015 года". Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с журналистами на полях 10-й Арабской конференции по энергетике в Абу-Даби генсек ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Мы сейчас не можем адекватно оценить состояние рынка, – подчеркнул он. – Необходимо дождаться второй половины 2015 года, чтобы увидеть то, как он будет реагировать на столь низкие цены на нефть".
Ранее, в воскресенье, министр энергетики ОАЭ Сухейль Фарадж аль-Мазруи выразил надежду, что ситуация на мировом рынке нефти нормализуется в ближайшее время.
"Мы сейчас не можем адекватно оценить состояние рынка, – подчеркнул он. – Необходимо дождаться второй половины 2015 года, чтобы увидеть то, как он будет реагировать на столь низкие цены на нефть".
Ранее, в воскресенье, министр энергетики ОАЭ Сухейль Фарадж аль-Мазруи выразил надежду, что ситуация на мировом рынке нефти нормализуется в ближайшее время.