Евро-2024: Германия первой вышла в плей-офф чемпионата

Вторая победа в групповом турнире чемпионата Европы по футболу - 2:0 над сборной Венгрии - гарантировала немецкой команде участие в 1/8 финала первенства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle

Фото: Thomas Boecker/DFB

Германия одержала свою вторую победу в групповом турнире и первой из участниц гарантировала себе выход в 1/8 финала Евро-2024. В среду, 19 июня, подопечные тренера Юлиана Нагельсмана (Julian Nagelsmann) выиграли в Штутгарте у команды Венгрии со счетом 2:0. Эта победа в группе A стала пятым стартовым дублем сборной ФРГ на чемпионатах Европы: до этого бундестим выигрывала свои первые два матча европейских первенств в 1972, 1980, 1996 и 2012 годах.

На последнем чемпионате Европы, в 2020 году, немцы тоже встречались с Венгрией на групповом этапе, причем в последнем туре, когда в группе F, прозванной «группой смерти», решалась судьба второй путевки в 1/8 финала (первая досрочно досталась сборной Франции). Тогда бундестим, которую считали явным фаворитом в матче, оказалась на грани поражения и спаслась лишь чудом, сравняв счет за несколько минут до финального свистка.

Немцы захватили инициативу почти с первых минут

Заключительный матч группового этапа Германия проведет 23 июня во Франкфурте-на-Майне со швейцарцами, Венгрия в этот же день сыграет против Шотландии.

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

В 1/8 финала первенства выйдут по два победителя из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие в своих группах третье место. Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.