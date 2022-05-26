Германия планирует возобновить работу своих ТЭЦ, если Россия прекратит поставки газа

Не до экологии

Германия планирует возобновить работу своих теплоэлектростанций в случае, если Россия прекратит поставки газа, сообщает Bloomberg.

ФРГ готова прибегнуть к отчаянным мерам для поддержания работы своей промышленности, даже если это будет означать увеличение вредных выбросов в атмосферу. На данный момент немецкие ТЭС находятся в резерве: многие из них планировалось закрыть в рамках программы по отказу от угля.

Немецкие энергетические компании уже заявили о том, что могут реактивировать ТЭС в случае необходимости. Впрочем, даже такой подход не позволит заменить российский газ, считает издание. Кроме того, Германия имеет зависимость и от российского угля. Как отмечает Bloomberg, общая зависимость стран ЕС от российского угля составляет почти 70%.