В столице Египта, Каире, проходит заключительный соревновательный день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Спортсмен национальной сборной Асан Салимов выступил в финале в упражнении опорный прыжок и завоевал серебряную медаль. В решающем выступлении он набрал 14.083 балла.

Первое место взял Артур Давтян (Армения) – 14.666 балла, третье – Йонас Данек (Чехия) – 14.016 балла

В этой же дисциплине ещё один представитель Казахстана Алтынхан Темирбек вошёл в пятёрку лучших.

Это уже третья медаль сборной Казахстана на данном этапе в Каире. Ранее в финале упражнений на коне с ручками Зейнолла Идрисов завоевал серебряную медаль, а серебряный призёр Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов стал бронзовым призёром.