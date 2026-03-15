Он выиграл серебряную медаль в упражнениях на коне

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Зейнолла Идрисов стал вторым на этапе Кубка мира в Анталье (Турция), сообщает Kazpravda.kz

Казахстанец завоевал серебряную медаль в упражнениях на коне, уточнили в Национальном олимпийском комитете.

В финале Идрисов за своей выступление получил от судей 13.733 балла.

Победителем стал Рис Маккленаган (Ирландия) - 13.900. Джеймс Хикки (Ирландия) показал третий результат - 13.566.

В финале в опорном прыжке выступит казахстанец Роман Маменов, добавили в НОК.