Гимнастка Акмарал Ерекешева завершила Гран-при во Франции с четырьмя медалями
Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Акмарал Ерекешева завоевала четыре медали на Гран-при в Тье (Франция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Спортсменка завершила турнир с двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.
Ерекешева стала второй в упражнениях с лентой и обручем.
Также она стала третьей в упражнениях с булавами и в индивидуальном многоборье.
Добавим, что команда Казахстана показала третий результат в групповых упражнениях (многоборье).