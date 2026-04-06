Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Акмарал Ерекешева завоевала четыре медали на Гран-при в Тье (Франция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Спортсменка завершила турнир с двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Ерекешева стала второй в упражнениях с лентой и обручем.

Также она стала третьей в упражнениях с булавами и в индивидуальном многоборье.

Добавим, что команда Казахстана показала третий результат в групповых упражнениях (многоборье).