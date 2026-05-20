Казахстанка завоевала «бронзу» ЧА по прыжкам в Китае

В Чунцине завершился первый в истории чемпионат Азии по прыжковым дисциплинам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Сборную Казахстана на континентальном турнире представили пять легкоатлеток.

Лучший результат в команде показала Елизавета Матвеева. Спортсменка завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту (180 см). В этой же дисциплине Надежда Дубовицкая стала девятой (175 см).



Мария Ефремова в тройном прыжке финишировала пятой (13.32 м). Также пятое место заняла Полина Иванова в прыжках с шестом (4.10 м).



Анастасия Рыпакова, выступавшая в прыжках в длину, в итоговом протоколе расположилась на 12-й строчке (5.52 м).

В общекомандном зачете Казахстан с одной «бронзой» стал восьмым. Победу одержал Китай (пять «золота», четыре «серебра», три «бронзы»). Узбекистан финишировал вторым (два «золота» и одно «серебро». Катар занял третье место (одно «золото»).