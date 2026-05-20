Жания Бекмухамбетова завоевала «бронзу» по настольному теннису в Таиланде

Команда Казахстана по настольному теннису отметилась медалью на турнире WTT Youth Contender в Бангкоке (Таиланд), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В возрастной категории U13 на третью ступень пьедестала поднялась Жания Бекмухамбетова.
По ходу соревнований казахстанка обыграла Фаннапат Чингсоньоен (Таиланд) 3:0, Чен Этель (Сингапур) 3:0, Мао Хлою (Сингапур) 3:0 и Асахи Кавагучи (Япония) 3:2.
В полуфинале Жания уступила Анг Чжи Юй (Малайзия) 1:3, завоевав «бронзу».
Добавим, что ранее на турнире WTT Youth Contender в Ташкенте (Узбекистан) Жания Бекмухамбетова стала первой.