Гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала «золото» на международном турнире в Астане
В Астане завершился международный турнир по художественной гимнастике Alem Cup, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В многоборье среди сеньорок победу одержала казахстанка Акмарал Ерекешева (112.350 балла). Второе место заняла ее сокомандница Айым Мейиржанова (110.300). Бронзовую медаль завоевала итальянка Виола Селла (106.650).
В юниорском многоборье победила представительница команды Казахстана Анна Рубцова (100.750). Серебряную медаль завоевала наша спортсменка Линара Жайлауова (98.900). На третью ступень пьедестала поднялась итальянская гимнастка Вероника Заппатеррени (95.800).