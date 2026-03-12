Гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала «золото» на международном турнире в Астане

Спорт
109

В Астане завершился международный турнир по художественной гимнастике Alem Cup, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В многоборье среди сеньорок победу одержала казахстанка Акмарал Ерекешева (112.350 балла). Второе место заняла ее сокомандница Айым Мейиржанова (110.300). Бронзовую медаль завоевала итальянка Виола Селла (106.650).

В юниорском многоборье победила представительница команды Казахстана Анна Рубцова (100.750). Серебряную медаль завоевала наша спортсменка Линара Жайлауова (98.900). На третью ступень пьедестала поднялась итальянская гимнастка Вероника Заппатеррени (95.800).

#Спорт #медаль #гимнастка

Популярное

Все
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Музей справил новоселье
Референдум: время сплоченности народа
Гравюры из испанского дневника
Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий
Сельские школы вышли на новый уровень
Мода с северным характером
На реках начали дробление льда
Рост производства и мощностей
О партнерстве, взаимодействии и союзничестве
На пользу регионам
В одном строю с пограничниками
Как заработать на весне
Реализуя запрос на прозрачность
Авантюрам и шапкозакидательству здесь нет места: Токаев о факторах развития Казахстана
Ради чистоты родного города
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Устойчивость, баланс и развитие
Принята Концепция по защите биоразнообразия
Легкие деньги с тяжелыми последствиями
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
История Ботая оживает в кино
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Тюльпаны раздадут бесплатно женщинам к 8 марта в Астане
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
В СКО готовятся к паводку
«Как много девушек хороших...»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету

Читайте также

Конькобежец Кошкин второй год подряд выиграл «Серебряный ша…
На кортах США
Дубль от Милада Карими
Ербол Хамитов открыл счет медалям!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]