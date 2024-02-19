Глав крестьянских хозяйств заподозрили в мошенничестве в Актобе

Предварительный ущерб составил свыше 185 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По результатам проверки по использованию денег, выделенных на реализацию госпрограмм в сфере АПК, были выявлены факты нецелевого расходования кредитов.

Так, актюбинский филиал Аграрной кредитной корпорации по государственным программам «Сыбага» и «Агробизнес» предоставил крестьянским хозяйствам кредиты для приобретения животных.

Однако три крестьянских хозяйства крупный рогатый скот так и не приобрели, кредиты на общую сумму 189,5 млн тенге были потрачены на другие цели.

— В связи с наличием признаков уголовного правонарушения материалы направлены в ДЭР. По ним начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК «Мошенничество», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что в настоящее время по результатам расследования в суд направлено 1 уголовное дело, по 2 делам проводится расследование.