Глава государства наградил Серджо Маттареллу орденом «Достық» I степени

Президент
108

Президент Касым-Жомарт Токаев за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Италией наградил Президента Серджо Маттареллу орденом «Достық» I степени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава нашего государства подчеркнул, что эта награда является выражением искреннего уважения казахского народа, а также свидетельством дружественных и теплых чувств ко всему народу Италии.

Выступая на церемонии награждения, Глава государства отметил, что Президент Италии – лидер, пользующийся поддержкой народа, и авторитетный политик мирового уровня.

– Вы вносите значительный вклад в развитие и процветание своей страны. Сегодня Италия добилась больших успехов во всех сферах и входит в число мировых лидеров. В стране реализуются новаторские проекты в экономике и инновационных технологиях. Важные инициативы воплощаются в экологии и «зеленой» энергетике. Богатая история и уникальное культурное наследие Вашей страны – ценное достояние всего человечества. Италия играет важную роль в обеспечении региональной и глобальной безопасности, активно участвует в решении международных вопросов. Все это – результат Вашей взвешенной политики. Уверен, что под Вашим руководством Италия достигнет новых высот, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул вклад Серджо Маттареллы в углубление казахско-итальянских отношений.

– Наш политический диалог развивается на высоком уровне. Динамично укрепляются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Мы выстроили тесное взаимодействие в рамках многосторонних структур. Я особенно ценю Ваши усилия в этом направлении. Благодаря совместным усилиям дружба между нашими народами будет и дальше крепнуть. Убежден, достигнутые в ходе сегодняшних переговоров договоренности придадут дополнительный импульс стратегическому партнерству. Мы готовы вместе работать на этом пути, – заявил Президент.
