Глава государства: Никто не имеет права нарушать Устав ООН

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал мнение по поводу ООН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Что касается Организации Объединенных Наций, то я твердо убежден, что ее нужно укреплять, потому что она незаменима. Хотя у самой Организации есть немало недостатков, у нас нет иной альтернативы. Поэтому Казахстан намерен продолжать сотрудничество со всеми странами, которые разделяют эту позицию, в вопросе укрепления роли ООН. Голоса региональных держав и средних держав должны быть услышаны, прежде всего, в Совете Безопасности. Совет Безопасности также нуждается в реформировании, потому что, к сожалению, он находится в тупиковой ситуации, из которой нам нужно найти выход. Мы должны поддержать Организацию Объединенных Наций, которая в следующем году будет отмечать свое 80-летие», – сказал Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы участников форума Astana Think Tank Forum.

Далее был задан вопрос о роли средних держав в процессе укрепления статуса ООН и продвижении принципов мультилатерализма.

«Безусловно, Казахстан является твердым сторонником мультилатерализма. Мы убеждены, что современный мир и мир будущего должны быть универсальными, основанными, прежде всего, на принципах, предусмотренных Уставом Организации Объединенных Наций. Нам необходимо придерживаться Устава ООН. Никто не имеет права его нарушать, поскольку других альтернатив не существует. Устав ООН служит фундаментом современного международного порядка. Да, наверное, в отношении деятельности этой Организации высказывается критика, есть разочарование. Но нам нужно консолидировать наши усилия, чтобы прекратить войны, конфликты и попытаться прийти к языку диалога», - считает президент.

Что касается Казахстана, он сказал, что  мирное сосуществование и развитие абсолютно важны для нашей страны для продолжения реформ и достижения намеченных стратегических целей. Перед нами сейчас стоят масштабные задачи по укреплению потенциала страны как в политическом, так и в экономическом плане.

«Именно поэтому мы выступаем за достижение мира. Мы очень благодарны всем нашим партнерам, с которыми развиваем многогранное сотрудничество. Казахстан открыт для международных рынков. Я уже говорил о том, что мы хотим привлечь как можно больше прямых иностранных инвестиций и создаем благоприятные условия для тех, кто намерен прийти на рынок Казахстана», – подытожил президент.

#Токаев #ООН #мнение

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