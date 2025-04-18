Глава государства осмотрел Yessenov Technopark

Технологии,Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Технопарк оснащен современной инфраструктурой для поддержки предпринимателей, студентов и школьников, занимающихся разработкой и реализацией проектов и стартапов

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочей поездки в Актау Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью технологического парка, расположенного на территории Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Главе государства были презентованы инновационные лаборатории и мастерские, где студенты и молодые специалисты получают практические навыки в таких направлениях, как электроника, робототехника, лазерная резка, дерево- и металлообработка, полиграфия, 3D-дизайн и швейное дело.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел учебную зону для подготовки IT-специалистов по международной программе, а также лабораторию по развитию цифровых и телекоммуникационных компетенций.

В беседе со студентами Президент отметил, что сегодня особую актуальность приобретает развитие направлений, связанных с высокими технологиями и искусственным интеллектом. По его словам, в стране востребованы квалифицированные специалисты в области транспорта и логистики. Он призвал молодежь стремиться к получению качественного образования, являющегося залогом успеха.

 

#Токаев #визит #Yessenov Technopark

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