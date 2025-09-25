Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распоряжением Главы государства Закарья Кунсулу Дальтоновна освобождена от должности советника Президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Ранее сообщалось, что от должности освобождены:

Шарлапаев Канат Бисимбаевич - от должности помощника Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам;

Баспаев Ернар Женисович - от должности советника Президента Республики Казахстан;

Дуйсенова Тамара Босымбековна - от должности помощника Президента Республики Казахстан.

Вместе с тем был и ряд назначений. Сапиев Бахытжан Шаймухаметович стал советником Президента Республики Казахстан.

Жамсатов Алихан Кайыргельдинович назначен заведующим Отделом государственного контроля Администрации Президента Республики Казахстан.