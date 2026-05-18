Глава государства принял глав МВД стран формата «ЦА – Китай»

В ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, киберпреступности, экстремизму и другим современным вызовам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял министра общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуна, министра внутренних дел Кыргызской Республики Улана Ниязбекова, министра внутренних дел Республики Таджикистан Рамазона Рахимзода, министра внутренних дел Туркменистана Мухаммета Хыдырова и министра внутренних дел Республики Узбекистан Азиза Ташпулатова, прибывших в Астану для участия во второй встрече профильных ведомств в формате «Центральная Азия – Китай».

Глава государства отметил, что укрепление взаимодействия между правоохранительными органами стран Центральной Азии и Китая имеет важное значение для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

«Транснациональная организованная преступность становится все более гибкой и интегрированной. Киберпреступность превратилась в высокоприбыльную глобальную индустрию, наносящую ущерб в миллиарды долларов. Цифровая среда все чаще используется преступными группировками для координации своей деятельности, отмывания доходов и проведения атак, не признающих государственных границ. Центральная Азия, находясь на пересечении важных транспортных и торговых маршрутов, объективно остается в зоне повышенного внимания транснациональных преступных сетей. В этой связи особую остроту приобретают вопросы противодействия транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и торговле людьми. Убежден, только через объединение усилий, обмен информацией, укрепление институционального взаимодействия и внедрение современных технологий мы сможем эффективно противостоять этим угрозам. Казахстан последовательно выступает за углубление регионального и международного сотрудничества в сфере безопасности. Мы готовы к открытому диалогу, обмену лучшими практиками и совместной выработке решений, направленных на защиту наших граждан и обеспечение устойчивого развития соответствующих государств», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что формат «Центральная Азия – Китай» станет примером согласованных и конкретных мер обеспечения безопасности наших стран. Как подчеркнул Президент, нельзя допустить, чтобы преступные элементы подрывали внутреннюю стабильность в регионе. В этом контексте, по его мнению, нужны более системные и решительные действия.

«Обеспечение верховенства закона рассматривается Казахстаном не только как правоохранительная функция, но и как стратегический приоритет государственной политики. Мы последовательно реализуем курс на укрепление концепции «Закон и Порядок». Этот принцип отражен в новой Конституции в качестве базового элемента последующей трансформации модернизации нашей страны. В числе приоритетных задач – блокировка финансовых потоков транснациональных преступных групп. Следует активнее пресекать распространение идей экстремизма, вербовку в террористические группы через Интернет, выявлять на дальних подступах подготовку к террористическим актам. Все обозначенные мною угрозы тесно взаимосвязаны, противодействие им требует комплексных, комбинированных усилий. Уверен, что формат «Центральная Азия – Китай» станет примером согласованных и конкретных мер обеспечения безопасности наших стран», – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что перевод многих сфер общественной и экономической жизни в онлайн-пространство выводит вопросы кибербезопасности на совершенно новый уровень.

«Преступность в сфере информационных технологий не признает границ, затрагивая граждан, бизнес и государственные органы наших стран. Гибридные и информационные технологии служат инструментом дезинформации и так называемых «фейков», распространяют язык ненависти, разжигают конфликты. Искусственный интеллект в руках деструктивных элементов превращается в информационное оружие, причем очень мощное по своим деструктивным последствиям оружие. Противоправный контент, или, как сейчас принято говорить, противоправное содержание, штампуется конвейерным потоком. В этой связи существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании и проактивном противодействии киберпреступности», – заявил Президент.

Глава государства отметил, что укрепление и развитие экономического сотрудничества стран региона, реализация совместных инфраструктурных проектов тесно связаны с вопросами безопасности.

«Транскаспийский международный транспортный маршрут становится стратегическим элементом евразийской логистики. Его значимость кратно возрастает в условиях трансформации глобальных торговых цепочек и роста геополитической напряженности. Между тем наращивание грузопотоков сопряжено с определенными рисками. Речь идет о транснациональной преступности: перевозке контрабанды, наркотиков, оружия», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на необходимость реализации имеющегося потенциала формата «Центральная Азия – Китай» для выстраивания эффективной системы региональной безопасности.

«Министерства внутренних дел, на мой взгляд, должны усилить сотрудничество друг с другом, делиться информацией друг с другом по самым чувствительным вопросам, касающимся безопасности и общественного порядка. Это полностью соответствует потребностям и чаяниям наших народов. Они требуют от руководителей своих государств принять самые срочные, самые эффективные меры для того, чтобы навести порядок и создать благоприятные условия для нормальной, безопасной жизни, чтобы наши дети чувствовали себя в безопасности, и граждане могли бы с уверенностью сказать, что руководители наших стран, министры внутренних дел и других ведомств предпринимают усилия для наведения необходимого общественного порядка в соответствии с законодательством», – подчеркнул Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан придает особое значение развитию сотрудничества с Китайской Народной Республикой и государствами Центральной Азии на основе взаимного доверия, добрососедства и совместной ответственности

Участники встречи подтвердили намерение расширять практическое взаимодействие, укреплять обмен оперативной информацией, развивать профессиональные контакты и внедрять современные технологии в деятельность правоохранительных органов.

В завершение Президент выразил уверенность в том, что итоги встречи придадут дополнительный импульс укреплению партнерства и взаимодействия в сфере обеспечения безопасности на пространстве Центральной Азии и Китая.