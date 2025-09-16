Глава государства: Соцпомощь должны получать те люди, которые остро нуждаются в этом

Президент
122

Президент Касым-Жомарт Токаев вновь поднял тему соцвыплат и миграции в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: t.me/aqorda_resmi

На агросовещании в Акмолинской области глава государства привел пример Астаны, где 400 тысяч человек оказались неучтенными.

"Акимат вынужден работать с этими людьми, обустраивать, предоставлять услуги. Что такое 400 тысяч человек? Это целый город, который фактически не учтён в какой-либо статистике, это ведь перекос, в том числе и в экономике", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что в стране более 100 видов социальной помощи, и она должна быть адресной. 

"Да, Казахстан – социальное государство, мы никогда не откажется от социальных услуг, это наша обязанность по Конституции. Но здесь нам нужно навести порядок: социальную помощь  от государства должны получать те люди, которые остро нуждаются в этом. А те, кто может работать и должны работать, содержать себя, свои семьи, своих родителей, они должны трудиться. Вот в чем смысл моего Послания", - говорит Президент.

 По его словам, в Астане 60% городского бюджета стало уходить на социальные нужды. 

"Нужно оптимизировать это дело. Сейчас правительство поработало, чтобы по-новому взглянуть на эту сферу. Конечно, это болезненная сфера, но я как Президент должен брать на себя ответственность. Мен айтпасам, кім  айтады. (Если я не скажу, кто скажет). Я открыто сказал: "Есть проблема и ее надо решать", - добавил он.

Напомним, что в своем Послании Президент заявил, что неконтролируемая внутренняя и внешняя миграция создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру наших крупнейших городов, которые являются точками притяжения граждан.

#Астана #президент #миграция #соцпомощь

