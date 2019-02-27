Глава государства выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Таразе

Президент
Анастасия Прилепская
Фото: Kazpravda.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на XVIII съезде партии "Нұр Отан" в Астане, выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве из-за нарушений при использовании газового оборудования в Таразе, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Сегодня мне дали информацию, что в Таразе из-за неосторожного обращения с газом произошел взрыв, я выражаю соболезнования семьям и близким погибших. На место взрыва выехала правительственная комиссия, разберется и окажет помощь", – сказал Нурсултан Назарбаев.

При этом Глава государства подчеркнул, что в Казахстане отмечается дисбаланс в развитии регионов, и местным властям необходимо повышать ответственность, чтобы подобные трагедии не повторялись.

Напомним, взрыв из-за нарушений при использовании газового оборудования произошел 27 февраля в 06-21 в Таразе, обрушились 1-3 этажи одного подъезда.  Силами КЧС МВД РК мобилизовано необходимое количество специалистов и техники, произведена полная эвакуация жителей всего дома. Из под завалов извлечено 8 человек, 2 из которых – погибшие. Состояние пострадавших стабильно тяжелое.

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