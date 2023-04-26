Глава Миннацэкономики поделился своим представлением о богатом человеке

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Алибек Куантыров в своем понимании ориентируется на высказывание казахского просветителя Ыбырая Алтынсарина.

«Понятие «богатый человек» очень разнородное. Ыбырай Алтынсарин сказал: богатство казахов в труде и довольстве. Богатство сложно в деньгах измерять», - сказал министр.

Тем не менее, глава Миннацэкономики отметил, что налог на роскошь имеет свои критерии.

«Мы не говорим о богатых людях, мы говорим о налоге на роскошь. Он, наверное, не будет называться налог на роскошь. Он подразумевает налог на дорогостоящие товары, его в народе называют налог на роскошь, чтобы было понятно. Это налог на дорогие авто, авиапарк, на яхты, на меховые дорогие изделия, на драгоценности, антиквариат», - сказал он.

Напомним, в налоговом законодательстве может появиться понятие «богатый человек». Ранее своим пониманием этого термина поделился глава Минфина.