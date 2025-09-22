Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство торговли усиливает контроль за соблюдением торговых надбавок на социально значимые продовольственные товары. Под председательством министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева состоялось расширенное совещание с участием более 80 представителей торговых сетей со всех регионов страны, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы ведомства, в мероприятии приняли участие Ассоциация торговых сетей Казахстана, заместители акимов областей, а также крупнейшие торговые сети, такие как Magnum Cash\&Carry,Small\&Skif, Anvar, Dina, Dana, Norma, Metro, Toimart, Galmart, INMART,Greenwich, и другие.



Министр напомнил о необходимости соблюдения установленной Правительством торговой надбавки в размере 15% на социально значимые товары и предупредил о жёстких мерах в случае нарушений. С начала года территориальными департаментами Министерства вынесено 2562 административных постановления, включая 1360 штрафов на сумму более 56,5 млн тенге и 1202 предупреждения. За превышение торговой надбавки на СЗПТ составлено 2191 постановление, из них 1020 штрафов на сумму 39,6 млн тенге.



Особое внимание уделено контролю за соблюдением установленной торговой надбавки на рынке мясной продукции. За превышение допустимой надбавки на социальную говядину оформлено 45 постановлений, из которых 33 штрафы. Министерство торговли совместно с Министерством сельского хозяйства дополнительно создаёт мониторинговые группы для контроля за соблюдением торговой надбавки при поставках мяса в торговые точки. Также подготавливаются изменения в законодательство, исключающие скрытые схемы удорожания и установление ретро-бонусов при реализации социально значимых продовольственных товаров.



Кроме того, в крупных торговых сетях по всей стране стартует акция «Береке Fest»,где будут представлены продукты нового урожая, особенно свежие овощи, фрукты и мясо, пользующиеся высоким спросом у населения.

В рамках акции торговые сети выделят специальные места для казахстанских производителей, что позволит продавать продукцию по ценам ниже рыночных и тем самым поддержать внутреннее производство, а также способствовать стабилизации цен на продукты первой необходимости.