Глава Минздрава призвала фармкомпании снизить цены на лекарства

Здравоохранение
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Доля закупок по тендеру и долгосрочным договорам с отечественными производителями составляет 88%, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова провела совещание с представителями казахстанских фармкомпаний и основными дистрибьюторами по вопросам закупа медикаментов и медицинских изделий на 2025 год.

Глава ведомства подчеркнула, что расходы на здравоохранение являются ключевым показателем социально-экономической политики страны.

«Государство стремится обеспечить доступность медицинской помощи и лекарств для всех граждан. Перед началом закупочной кампании важно удостовериться, что цена на лекарства, установленная производителем, является приемлемой и доступной. При этом наценка локальных дистрибьюторов должна оставаться в пределах регрессивных наценок», - отметила Акмарал Альназарова.

По данным ТОО «СК-Фармация», единый дистрибьютор осуществляет закупки через долгосрочные договоры, прямые контракты, международные организации и тендеры. Доля закупок по тендеру и долгосрочным договорам с отечественными производителями составляет 88%.

По итогам конкурсных процедур в прошлом году сэкономлено порядка 21,5 млрд тенге, в текущем году сумму экономии удалось увеличить до 50 млрд тенге. Тем не менее, есть случаи, когда цены на генерические или биоаналогичные препараты превышают стоимость оригинальных лекарств. Министерство продолжает работать над устранением таких случаев и улучшением системы ценообразования.

Для увеличения доли отечественной продукции в закупках предусмотрена мера поддержки по заключению долгосрочных договоров на срок до 10 лет. Однако не все производители и дистрибьюторы предоставляют скидки.

Министр здравоохранения призвала представителей фармкомпаний проявить социальную ответственность и пересмотреть цены в сторону снижения.

Ведомство продолжает работу по оптимизации процесса закупа и обеспечению доступности лекарств для всех граждан.

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