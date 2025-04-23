Глава правительства дал ряд поручений по сохранению культурного наследия страны

Культура,Правительство
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На заседании Правительства был рассмотрен вопрос о сохранении и продвижении культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО 

Фото: Kazpravda.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил визитные карточки Казахстана, которые необходимо сделать центрами туристического притяжения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Мы по праву гордимся памятниками, уже получившими мировое признание. Каждый из них обладает уникальной исторической ценностью. Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи, петроглифы Тамгалы, городища Каялык, Талгар, Акыртас и другие объекты – визитные карточки нашей страны.

Мы должны сделать их центрами туристического притяжения. Важно, чтобы об этих памятниках знали во всем мире. Их нужно показывать в фильмах и передачах, рассказывать о них в книгах и школьных учебниках, демонстрировать на выставках и форумах», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он отметил важность популяризации исторических и культурных ценностей казахского народа. На сегодня в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО вошли исполнение кюев, қазақ күресі, игры «Асық ату», обряд «Беташар», танец «Ортеке» и др.

«Это яркие примеры уникальности нашей культуры, которые могут рассказать о стране, народе и традициях. Мы уже видим повышение интереса со стороны иностранных туристов к историческим ценностям и культурным истокам Казахстана.

Но самое важное, что этот интерес проявляет наша казахстанская молодежь. Возрождаются народные промыслы и обряды. Молодежь записывает фольклорные подкасты, создает современные интерпретации народных костюмов, тянется к казахской символике в музыке, спорте. Этим процессам мы будем постоянно оказывать всемерную поддержку. Признательны ЮНЕСКО за содействие в популяризации и сохранении нашего культурного и исторического наследия», — отметил Премьер-министр.

Олжас Бектенов подчеркнул важность продолжения работы по расширению присутствия Казахстана в списках ЮНЕСКО. Нужно уделить внимание внесению нематериального наследия в виде практики обучения ремеслам и сохранения обрядов в списки лучших практик. Также следует продолжить подготовку новой транснациональной номинации - «Шелковый путь: Каспийско-Волжский коридор» совместно с Азербайджаном, Ираном, Россией и Туркменистаном.

Кроме того, в реестр «Память мира» несколько дней назад включена была рукопись «Хандар шежіресі». Это не только факт признания ценности данного документа, но и инструмент для его международной охраны, дальнейшего изучения и популяризации.

«Письменные источники по Золотой Орде, Казахскому ханству, хроники Великого шелкового пути о становлении независимого Казахстана – это часть мировой исторической памяти. И наша задача не только сохранить, но и продвигать их как свидетельства вклада Казахстана в развитие мировой цивилизации.

Через такие документы, признанные исторические и культурные объекты повышается интерес к Казахстану, продвигается имидж страны, укрепляется наша идентичность. Именно поэтому Глава государства поручил активизировать работу в этом направлении. Для этого требуется четкое комплексное межведомственное взаимодействие и бережное отношение к своему прошлому, памятникам, культурному наследию», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр дал ряд поручений на заседании Правительства по вопросам сохранения и продвижении культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО.

#культура #Бектенов #культурное наследие

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