Глава Сената встретился с Генеральным секретарём Всемирной исламской лиги

Сенат
49

Стороны обсудили насущные вызовы современности и обменялись предложениями по их преодолению, а также по укреплению дальнейшего сотрудничества по другим направлениям

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев встретился с Генеральным секретарём Всемирной исламской лиги шейхом Мухаммедом Абдулкаримом аль-Исой, прибывшим в Казахстан для участия в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Приветствуя Мухаммеда Абдулкарима аль-Ису, Маулен Ашимбаев высоко оценил усилия Лиги по продвижению идей толерантности, взаимного уважения и межрелигиозного согласия, а также вклад в достижение целей Съезда на протяжении многих лет. Он также подчеркнул важность инициативы Генерального секретаря ВИЛ – международной платформы «Building Bridges between East and West», и выразил поддержку в ее реализации.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание вопросам формирования прочной системы международной безопасности. В этой связи, мы придаем важное значение вопросам взаимодействия со Всемирной исламской лигой. Наши связи в последние годы значительно активизировались и укрепились. Сегодня Всемирная исламская лига проводит большую работу по укреплению сплоченности мусульманской общины, пропаганде общих духовных ценностей и образованию. Надеемся также на плодотворное сотрудничество Духовного управления мусульман Казахстана и Всемирной исламской лиги», – сказал Маулен Ашимбаев.

Вместе с тем, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий поблагодарил гостя за принятое приглашение на Съезд и подчеркнул, что Всемирная исламская Лига и Съезд лидеров мировых и традиционных религий имеют схожие цели, общую миссию и приоритеты. В этой связи особое внимание было уделено ценности Мекканской декларации, осуждающей любые проявления дискриминации в отношении религии, расы и вероисповедания. Документ призывает мир к совместным действиям против нетерпимости и ненависти.

В ходе встречи речь шла о действующих и предстоящих совместных проектах, касающихся расширения контактов в сферах науки и образования, цифровизации и других отраслей.

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мухаммед Абдулкарим аль-Иса, в свою очередь, поблагодарил руководителя Секретариата Съезда за приглашение и отметил важность проведения форума для международного сообщества. Также он выразил заинтересованность в объединении совместных усилий для преодоления общих проблем современности.

