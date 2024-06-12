Глава ВАП предрекает дефолт «Қазақстан темір жолы»

Мажилис, Транспорт, Экономика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Как он отметил, компания находится на грани выживания

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в ходе отчета в Мажилисе об эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие транспорта и обеспечение государственного контроля в области транспорта, заявил о вероятном дефолте компании «Қазақстан темір жолы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Алихан Смаилов отметил, что на развитие железнодорожной отрасли за последние 4 года направлено около 2 трлн тенге, в том числе 332 млрд тенге бюджетных средств, однако, несмотря на значительные объемы выделенных средств, этого оказалось недостаточно для бесперебойного и качественного обеспечения потребности экономики в перевозках грузов и пассажиров.

«Имеет место высокий износ железнодорожных сетей, локомотивов и вагонов. За 2020-2023 годы зафиксировано более 4 тыс. нарушений безопасности движения на магистральных, стационарных и подъездных путях. Задержка пассажирских поездов только за 2023 год составила 412 часов, то есть с ростом к 2022 году в 5 раз. Некогда самодостаточная компания «Қазақстан темір жолы» по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления, находится на грани выживания. Все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний. Созданные условия для излишних посредников вокруг КТЖ привели к завышению стоимости приобретаемых товаров и услуг более чем на 80 млрд тенге», - отметил глава ВАП.

Так, по его словам, пилотный проект по доступу частных перевозчиков на магистральную железнодорожную сеть, действующий с 2018 года, не принес ожидаемого эффекта и приводит к потерям доходов КТЖ. Частные перевозчики грузов осуществляют наиболее прибыльные перевозки, в частности нефти и нефтепродуктов, а также маршруты с формированием полного состава поезда на электрифицированных участках.

«Тарифы частных ж/д перевозчиков грузов завышены. В отдельных случаях на 32%. В том числе за счет включения затрат, которые фактически не производятся. А это значительно влияет на стоимость перевозки товара для конечного потребителя. Здесь также усматриваются слабые позиции уполномоченного органа по регулированию тарифов. Подходы в тарификации должны быть справедливыми. Поэтому необходимо рассмотреть целесообразность дальнейшей работы частных железнодорожных перевозчиков. 73% всего грузооборота КТЖ за период с 2020 по 2023 год перевезено по тарифам ниже себестоимости. Убытки по регулируемым тарифам составили 907 млрд тенге, в том числе более половины – по экспорту. При этом уровень отдельных регулируемых тарифов на экспорт ниже тарифов на перевозку социально значимых продовольственных товаров внутри республики», - констатировал Смаилов.

Он также отметил, что все убытки перекрываются в основном за счет транзитных доходов КТЖ.

«В этом отсутствует здравый экономический смысл. Ни один предприниматель не заинтересован осуществлять свою деятельность по принципу благотворительности. Это прямая дорога к банкротству. Сегодня КТЖ не способна оплачивать свои обязательства. Компания находится в «красной» зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти. 45% или 1,3 трлн тенге из общего долга направлено на рефинансирование ранее принятых долговых обязательств», - заметил глава ВАП.

Он подчеркнул необходимость проведения оптимизации затрат группы компаний КТЖ с определением конкретных сроков по оздоровлению финансового и технического состояния.

«При этом существующие методы корпоративного управления и стратегия развития АО «Самрук-Қазына» не способны предотвратить кризис Национальной железнодорожной компании страны. Дальнейшее ухудшение состояния активов, наращивание долгов и невозможность их обслуживания без кардинальных изменений в управлении приведет к дефолту КТЖ», - заключил Смаилов.

#Смаилов #КТЖ #ВАП #дефолт

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